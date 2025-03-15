大雷雨轟炸中部6縣市 台中頭汴坑溪「國家級警報響」
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有南投縣、新竹市、彰化縣、台中市、新竹縣、苗栗縣，持續時間至14時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
新竹市：香山區。
新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。
台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。
彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、秀水鄉。
南投縣：國姓鄉。
氣象署並針對台中市太平區發布「山區暴雨」，氣象署說，針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午3時36分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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