家寧媽聲明惹議 律師列5大錯誤、籲「趕快找Andy和解」

網紅Andy和前女友家寧開撕，家寧媽昨晚發布聲明反擊，Andy今天凌晨回應繼續戰到底。律師陳哲瑋在「陳哲瑋律師｜離婚 遺產法律專門」臉書粉專表示，家寧媽該篇聲明犯了5大錯誤，「面子裡子都想要，導致發出一個不三不四的聲明，才是沒有想清楚的後果」。

家寧媽媽昨晚發出的群海娛樂股份有限公司聲明，引起討論。陳哲瑋列出犯了多個錯誤：

1、應該要把「公司經營」跟「藝人表演」拆開，而非左右其詞稱什麼年紀尚輕、投資失利因此我幫忙保障管理等等。這樣只會讓人覺得公司是「人治」，且管理至今的錢也沒有看到要還給Andy的意思。

2、如果要稱Andy有同意要領固定薪資，且領有獎金加給等等，應該直接貼出來書面資料，至少可以讓風評跟形象平衡一點。

3、在那邊扯頻道管理權，但又含糊其詞說不清不楚到底頻道所有權應該要歸誰。就像羅時豐的案件，頻道歸屬權雖然有爭議但所有權仍算清楚。家寧媽如果要爭頻道管理權是公司所有，應該要提出證明，而非指控Andy擅自改受益人；況且人家2024年10月才改，頻道也是他跟家寧創的，頻道也不是公司所有的，也給你公司賺好幾十年了，人家改也只是剛好而已。

4、車子還要強調「歸為公司車使用」。Andy就沒有要在你公司了，你還要發個聲明告訴大家「我要吃你車子喔」，那請問寫這個聲明的意義在哪？

5、恐嚇保留法律追訴權，但聲明書卻連律師具名都沒有，只會讓社會覺得是不是沒有律師敢幫這封聲明背書。

至於家寧媽媽應該怎麼做？陳哲瑋表示，有2個選項，一是強調家寧也是領固定薪資，把公司定性提高一個階層、定性為類似經紀公司的角色，而家寧跟Andy都只是旗下藝人。並且提供2人領取薪資的紀錄。並且針對Andy重傷公司形象的言論，提出終止僱傭關係或終止契約、妨害名譽告訴、侵權行為訴訟等等。

他說，選項二是趕快找Andy和解，然後共同在愚人節出一支片世紀大和解。不過，「說整人大成功，應該沒有人相信」。

對於不少律師針對該篇聲明嘲笑家寧媽使用「保留法律追訴權」，陳哲瑋表示，這部分他能理解，民眾會寫「保留法律追訴權」的意思通常是：「對於你的行為我很不滿，希望你停止或改善，不然我現在或將來有可能會告你。現在不告也只是時候未到」。

陳哲瑋說，因此就算大家都在笑說「你沒有什麼法律追訴權」云云，但當事人的目的也不是在宣稱自己有什麼追訴權，而是一方面捍衛自己立場、一方面恐嚇跟警告對方收手。

他表示，這其實跟律師常在存證信函裡面會寫「切勿自誤」、「以免訟累」的目的差不多，因此家寧媽或社會大眾使用保留法律追訴權，其實沒有那麼嚴重。畢竟要是大家都知道法律跟準確法律用語是什麼，那就不用請律師了。