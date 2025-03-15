快訊

為黃子佼緩頰！丟代言道歉仍止不住血…曾國城請辭「一字千金」

暴雨池塘淹水！男子徒手拔出「極惡卡美拉」 出現漩渦下秒噴飛狂奔

影／桃園八德區民宅大火 年輕爸媽、2歲娃一家3口救出「全OHCA」

聽新聞
0:00 / 0:00

Andy強勢反擊 鬼才阿水分析3重點：家寧一家恐滿盤皆輸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
Andy今天凌晨PO出1則近5分鐘影片，逐點回應群海娛樂公司聲明。圖／取自「Andy老師」臉書粉專
Andy今天凌晨PO出1則近5分鐘影片，逐點回應群海娛樂公司聲明。圖／取自「Andy老師」臉書粉專

眾量級事件延燒，針對家寧及家寧媽的聲明反擊，Andy今天凌晨拍影片回應。網紅「鬼才阿水Awater」今天在臉書列3點分析，他表示，家寧一家恐滿盤皆輸。

鬼才阿水說，以情侶互整主題聞名的200萬YTR團隊眾量級，由Andy與家寧兩人組成，頻道10年來收益預估上億元。但兩人分手後，Andy則仍在影片創作的路上，相較之下，家寧則幾乎消失在螢光幕前，只剩4支與過往風格與品質差異極大的影片，更造成當時關於「心靈課程」等一連串的討論。

而Andy發出影片，揭露收益不明、股權遭占等一連串問題後，鬼才阿水說，無論是同行還是觀眾，這才發現Andy當時受了多少委屈。沒想到家寧一家人在遭受質疑後，竟然花了72小時才生出一篇聲明，還沒有律師事務所願意為其內容背書。而Andy僅花了6小時，不只將家寧一家的聲明完整回覆，更是做成影片大力反擊，雙方的能力差距顯然不小。

鬼才阿水表示，慶幸無論在社群還是同為創作者的社群中，大家都願意為Andy聲援，也讓其在一天多一點的時間，重新返回到200萬訂閱的大頻道，相較之下，家寧一家要面對的困境，似乎相當嚴重。

鬼才阿水列出3點，他說，一，頻道所有權、收益、股權等利益仍未說明：包含為何是張媽媽占股權50%，收益為何多數都為家寧一家所有，甚至廣告收益直接進到張爸張媽外幣帳戶最為嚴重。一般來說，廣告收益進到公司還能合法節稅，如果用個人收益不只稅率高，也無法扣除成本。一旦被查出逃漏稅，不只會有相關罰則，還會被追討相關稅率。

鬼才阿水表示，第二，家寧一家人的惡行惡狀被攤在檯面上：包含一家人的竊占行為，家寧妹妹擔任經紀人能買上千萬豪車，相較於團隊骨幹的Andy僅能住在月租6000元的房子內，實在詭異。還有家寧哥哥巧妙地用合約來占別人便宜等，這些事件都隨著這次成為旁支，也讓大眾看見一家人貪婪的嘴臉。

鬼才阿水表示，三、未來眾量級頻道只剩一個空殼，家寧也被大眾劃上一個問號。當兩人彼此分開後，誰能繼續下去，甚至過得更好，就是一切的答案，根本無需多言。家寧靠著眾量級廣為人知，但如今這個團隊早已不被信任，也沒有繼續產出內容的能力，最多就是過往影片的廣告分潤繼續提領，而家寧即使經營自己的社群帳號，相關廠商也會擔心受到牽連而拒絕繼續合作。接下來家寧要繼續活躍，恐怕是相當困難。

Andy 家寧 影片

延伸閱讀

Andy慘案國稅局受理檢舉逃漏稅 他曝還有2大問題：檢方應該會主動查

Andy直球對決 王至德：家寧媽臉很腫、策略大失敗

眾量級Andy家寧開撕！網友應援男方高歌「Andy 我們的感情好像提款機」

直球對決！Andy「刀刀斃命」反擊片8小時近300萬觀看 網狂抖內刷：張家快還錢

相關新聞

又坍了！大鹿林道東線5.2公里因大雨坍方 車輛無法通行

通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪霸國家公園...

Andy強勢反擊 鬼才阿水分析3重點：家寧一家恐滿盤皆輸

眾量級事件延燒，針對家寧及家寧媽的聲明反擊，Andy今天凌晨拍影片回應。網紅「鬼才阿水Awater」今天在臉書列3點分析...

醫學教育並重科技人性 黃達夫:直視受苦雙眼才有好診斷

全台急診壅塞，暴露醫護出走，醫院病床關床窘境。黃達夫醫學教育促進基金會今天舉辦國際研討會，董事長黃達夫說，醫療場域日益擴...

大雷雨轟炸中部6縣市 台中頭汴坑溪「國家級警報響」

鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有南投縣、新竹市、彰化縣、台中市、新竹縣、苗栗縣，持續時間至14時30分...

家寧媽聲明惹議 律師列5大錯誤、籲「趕快找Andy和解」

網紅Andy和前女友家寧開撕，家寧媽昨晚發布聲明反擊，Andy今天凌晨回應繼續戰到底。律師陳哲瑋在「陳哲瑋律師｜離婚 遺...

東北角隱藏版美味 海菜「礁膜」可煮湯煎蛋還能做甜點

新北市東北角蘊含豐富的海洋資源，在岩石上常見很多藻類，又以礁膜、石蓴及滸苔最為常見，又稱為綠金三寶，其中口感最為柔嫩的礁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。