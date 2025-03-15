Andy強勢反擊 鬼才阿水分析3重點：家寧一家恐滿盤皆輸

眾量級事件延燒，針對家寧及家寧媽的聲明反擊，Andy今天凌晨拍影片回應。網紅「鬼才阿水Awater」今天在臉書列3點分析，他表示，家寧一家恐滿盤皆輸。

鬼才阿水說，以情侶互整主題聞名的200萬YTR團隊眾量級，由Andy與家寧兩人組成，頻道10年來收益預估上億元。但兩人分手後，Andy則仍在影片創作的路上，相較之下，家寧則幾乎消失在螢光幕前，只剩4支與過往風格與品質差異極大的影片，更造成當時關於「心靈課程」等一連串的討論。

而Andy發出影片，揭露收益不明、股權遭占等一連串問題後，鬼才阿水說，無論是同行還是觀眾，這才發現Andy當時受了多少委屈。沒想到家寧一家人在遭受質疑後，竟然花了72小時才生出一篇聲明，還沒有律師事務所願意為其內容背書。而Andy僅花了6小時，不只將家寧一家的聲明完整回覆，更是做成影片大力反擊，雙方的能力差距顯然不小。

鬼才阿水表示，慶幸無論在社群還是同為創作者的社群中，大家都願意為Andy聲援，也讓其在一天多一點的時間，重新返回到200萬訂閱的大頻道，相較之下，家寧一家要面對的困境，似乎相當嚴重。

鬼才阿水列出3點，他說，一，頻道所有權、收益、股權等利益仍未說明：包含為何是張媽媽占股權50%，收益為何多數都為家寧一家所有，甚至廣告收益直接進到張爸張媽外幣帳戶最為嚴重。一般來說，廣告收益進到公司還能合法節稅，如果用個人收益不只稅率高，也無法扣除成本。一旦被查出逃漏稅，不只會有相關罰則，還會被追討相關稅率。

鬼才阿水表示，第二，家寧一家人的惡行惡狀被攤在檯面上：包含一家人的竊占行為，家寧妹妹擔任經紀人能買上千萬豪車，相較於團隊骨幹的Andy僅能住在月租6000元的房子內，實在詭異。還有家寧哥哥巧妙地用合約來占別人便宜等，這些事件都隨著這次成為旁支，也讓大眾看見一家人貪婪的嘴臉。

鬼才阿水表示，三、未來眾量級頻道只剩一個空殼，家寧也被大眾劃上一個問號。當兩人彼此分開後，誰能繼續下去，甚至過得更好，就是一切的答案，根本無需多言。家寧靠著眾量級廣為人知，但如今這個團隊早已不被信任，也沒有繼續產出內容的能力，最多就是過往影片的廣告分潤繼續提領，而家寧即使經營自己的社群帳號，相關廠商也會擔心受到牽連而拒絕繼續合作。接下來家寧要繼續活躍，恐怕是相當困難。