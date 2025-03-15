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東北角隱藏版美味 海菜「礁膜」可煮湯煎蛋還能做甜點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
礁膜海菜蛋花湯。圖／新北市漁業處提供
礁膜海菜蛋花湯。圖／新北市漁業處提供

新北市東北角蘊含豐富的海洋資源，在岩石上常見很多藻類，又以礁膜、石蓴及滸苔最為常見，又稱為綠金三寶，其中口感最為柔嫩的礁膜，是東北角潮間帶的隱藏版美味，當雨水充沛時，更顯鮮嫩翠綠，是冬春限定的海味珍饈。

新北漁業處說明，「礁膜」又稱青海菜或鵝仔菜，藻體呈黃綠色或淡綠色，薄而透明，邊緣帶有波浪狀皺褶，觸感柔滑，主要生長於潮間帶上部的靜水區，故口感細軟柔嫩，是饕客的最愛的海鮮美味。

「石蓴」呈薄葉狀，色澤由草綠至深綠，邊緣可能不規則裂開，可耐受強光及潮間帶乾濕變化，故多生長於潮間帶中部至低潮線附近，常在海蝕平台形成大片「綠色草原」景觀，位於石門區的老梅綠石槽，便是由石蓴及其他綠藻形成的特殊景觀，雖然石蓴可食用，但質地較粗，多用作飼料或肥料。

「滸苔」為中空管狀，色澤鮮綠，形似壓扁的吸管，生長快速，廣泛分布於潮間帶、河口、紅樹林及養殖池等營養鹽豐富的環境，全年可見，可食用或做成水餃餡，烘乾後具有濃郁獨特香氣，亦可做為釣餌使用。

馬崗潮間帶的海女罔市阿嬤頭戴斗笠、手持塑膠網，踩著防滑鞋俯身徒手採摘礁膜，憑藉經驗與技術小心摘取，以確保不損傷礁膜的品質。採收後需多次清洗去除附著的泥沙與小石子，確保烹飪時的口感與品質，將礁膜加入蛋花與吻仔魚煮成的青海菜湯，清爽鮮美；或製成海菜煎蛋，簡單卻風味十足。

此外，馬崗街27號咖啡小館將礁膜創新運用，推出蛋捲與佛卡夏等特色下午茶甜點，海菜的清香融入現代風味，讓這片海洋珍寶綻放不同層次的風味。漁業處邀請民眾造訪東北角馬崗漁村，除了欣賞山海景觀，也來品嘗以新鮮青海菜入菜的私房佳餚。

馬崗街27號咖啡小館將礁膜創新運用，推出蛋捲與佛卡夏等特色下午茶甜點。圖／新北市漁業處提供
馬崗街27號咖啡小館將礁膜創新運用，推出蛋捲與佛卡夏等特色下午茶甜點。圖／新北市漁業處提供
潮間帶上的礁膜。圖／新北市漁業處提供
潮間帶上的礁膜。圖／新北市漁業處提供
礁膜煎蛋。圖／新北市漁業處提供
礁膜煎蛋。圖／新北市漁業處提供

潮間帶

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