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家寧母女聲明出自律師之手？ 林智群：講廢話也要功力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
YouTuber家寧。圖／摘自YT
YouTuber家寧。圖／摘自YT

YouTube頻道「眾量級」CP「Andy老師」和張家寧分手後互撕，針對張家寧和張媽媽昨天發出的群海娛樂股份有限公司聲明，引起討論。律師林智群在臉書表示，內容寫一堆，結果重點什麼都沒講，「聽君一席話，如讀一席話，講廢話」。

他說，張家的聲明出來後，律師界分兩派，一派說是律師寫的、比如他，一派說不是律師寫的，因為律師不可能寫什麼「保留法律追訴權」這種外行的文字。法律人對同一個事情都有甲說、乙說、丙說，10個法律人湊在一起，會有12種意見，有的人意見特別多。

林智群表示，他還是認為該篇聲明文是律師寫的。第一，文字可以寫得這麼糊，寫一堆，結果重要的點，什麼都沒講，聽君一席話，如讀一席話，講廢話，也要功力的，結果大家看完都不知道在說什麼，「這個就是他要的效果」。

至於聲明文末提及「保留法律追訴權」，林智群表示，律師就是收錢辦事，「當事人給你5萬元叫你寫一個聲明，不要說保留法律追訴權了，他堅持要你加珍珠、蒟蒻，你還不給他加滿嗎？反正沒掛律師名字，客戶愛怎麼寫，我們就幫他寫」。

網友表示，「幹嘛花錢寫一個聲明？用AI寫就好了」、「寫法律追訴權的律師都應該吊銷執照」、「有的時候遇到固執客戶要求填上去，是不對的，也要填上去」、「不管是什麼行業都可以客製化」、「錢有給客戶想加什麼字就加什麼，只要事先有提醒後果跟效用，之後怎樣就不關律師的事，因為是客戶自己要的」。

張家寧和媽媽昨晚發表聲明。圖／群海娛樂提供
張家寧和媽媽昨晚發表聲明。圖／群海娛樂提供

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