家寧母女聲明出自律師之手？ 林智群：講廢話也要功力

YouTube頻道「眾量級」CP「Andy老師」和張家寧分手後互撕，針對張家寧和張媽媽昨天發出的群海娛樂股份有限公司聲明，引起討論。律師林智群在臉書表示，內容寫一堆，結果重點什麼都沒講，「聽君一席話，如讀一席話，講廢話」。

他說，張家的聲明出來後，律師界分兩派，一派說是律師寫的、比如他，一派說不是律師寫的，因為律師不可能寫什麼「保留法律追訴權」這種外行的文字。法律人對同一個事情都有甲說、乙說、丙說，10個法律人湊在一起，會有12種意見，有的人意見特別多。

林智群表示，他還是認為該篇聲明文是律師寫的。第一，文字可以寫得這麼糊，寫一堆，結果重要的點，什麼都沒講，聽君一席話，如讀一席話，講廢話，也要功力的，結果大家看完都不知道在說什麼，「這個就是他要的效果」。

至於聲明文末提及「保留法律追訴權」，林智群表示，律師就是收錢辦事，「當事人給你5萬元叫你寫一個聲明，不要說保留法律追訴權了，他堅持要你加珍珠、蒟蒻，你還不給他加滿嗎？反正沒掛律師名字，客戶愛怎麼寫，我們就幫他寫」。