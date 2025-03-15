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又坍了！大鹿林道東線5.2公里因大雨坍方 車輛無法通行
通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里處受3月14日凌晨大雨影響，再度發生坍方落石，車輛無法通行，為安全考量，雪霸國家公園管理處已暫時禁止自行車及其他車輛進入，目前由開口合約廠商進場搶修。
雪管處提醒，這幾天山區仍有較強雨勢，道路邊坡仍不穩定，易有落石或坍方危險，前往旅遊、登山前請密切注意天氣變化及路線最新路況，並盡速通過風險路段，切勿逗留。
大鹿林道東線是攀登大霸尖山的必經之路，但每逢大雨、地震都易發生坍方落石，尤其5.2公里處去年迄今已發生多次坍方。
雪管處指出，大鹿林道東線地質相當脆弱敏感，易受風化導致落石，經學者調查共有6處邊坡崩塌危害型、4處坑溝沖蝕危害型，近日山區持續降雨及落石，為安全考量，建議近日規畫攀登大霸尖山的山友先暫緩行程。
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