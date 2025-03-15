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三班護病比達標率63% 邱泰源：醫學中心大夜班難達標
為完善護理人員工作條件，衛福部去年公布公布三班護病比標準。衛福部長邱泰源今出席護理師護士全聯會活動說，比起去年每月達標率月僅3、4成，今年1月已經提升到63%，而護病比達標獎金截至今年2月已經發放共38.15億元。護理人力雖然增加，但仍有缺口沒有補齊，也會獎勵經費將人才留下。
衛福部去年3月實施三班護病比標準，分別為醫學中心白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院：白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院：白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。邱泰源指出，當時預估醫院護理師需要增加7500位，同時也啟動輪夜班護理人員直接獎勵，以及三班護病比達標獎勵。
相關獎金截至今年2月累積發放38.15億元，執業人數目前全台共有19萬3503人，比起去年同期增加3531人，在醫院執業人數則比去年同期增加1433人。
邱泰源說，護理人員執業人數相較同期有上升趨勢，但仍然有缺口未補齊，因應照護需求增加，衛福部今年也編列預算約66.85億元，做護理人力整備計畫，等預算程序完成後就可執行。立法委員王育敏承諾，護病比入法是持續努力的目標。
邱泰源說，醫學中心大夜班的護病比較不容易達標，今年1月醫學中心護病比達標率為59％，區域醫院則是49%，仍需努力，地區醫院則是86%。相比去年每月達標率多落在30%至40%，今年1月已上升至 63%。
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