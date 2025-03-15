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大雷雨往南擴大 8縣市慎防劇烈降雨、冰雹強陣風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
受鋒面影響，天氣相當不穩定，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
受鋒面影響，天氣相當不穩定，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為新竹縣、台中市、新北市、台北市、苗栗縣、新竹市、南投縣、桃園市，持續時間至下午1時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區。

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、烏來區。

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區。

新竹市：東區、北區、香山區。

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

台中市：西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、龍井區、和平區。

南投縣：仁愛鄉。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天到明天清晨受到鋒面通過影響，北部、東北部降雨會比較持續，屬於有陣雨或雷雨現象，留意短延時強降雨，並且有局部大雨發生機率。比較強的對流通過之後，有機會出現比較劇烈的天氣現象，包括強陣風等現象。中部、東部、東南部有局部陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生機率。南部相對來說降雨比較局部，會有局部陣雨或雷雨。

大雷雨 新竹

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