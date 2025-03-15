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星宇航空飛行員未依飛行 SOP 操作 同意自請離職

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空（2646）15日表示，因為飛航員於進場重飛時未依本公司飛行操作程序，經過公司開會後討論，飛行員同意自請離職

星宇航空表示，3月3日JX789台北-克拉克航班，飛航員於進場重飛時未依本公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，本案公司已依規定向主管機關主動提報。

星宇航空對於危害飛安之情況零容忍，亦絕不護短，平時皆有針對所有飛行程序、資料及數值進行監控，以主動發現各項潛在飛安疑慮因子，進行修正排除。針對本次事件亦為星宇航空主動發現，並進行內部調查後，該航班飛行員同意自請離職。

星宇航空進一步指出，維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

星宇航空 離職 飛安

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