Andy慘案國稅局受理檢舉逃漏稅 他曝還有2大問題：檢方應該會主動查

網紅Andy和前女友家寧與家寧媽開戰，對於Andy爆料群海娛樂營業額和「眾量級」YouTube盈利估賺1億元，以及頻道盈利進入家寧爸媽的個人外幣帳戶，引起討論。投資理財臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」透露，他已經向國稅局檢舉逃漏稅；如果這些收入實際上沒進公司，還有業務侵占跟做假帳的問題，「鬧這麼大，地檢應該會主動分案調查了」。

「麥克風的市場求生手冊」表示，Andy出影片之後，他相信國稅局已經收到海量檢舉，「我只是+1而已」。要用公司戶頭收的YT頻道收入，用個人戶頭去收取，「應該是妥妥的逃漏稅」。

他說，從家寧媽連外帳都一直不給Andy，所以他猜是沒有照規矩入，給Andy看肯定會發現帳有問題。如果這些收入實際上沒進公司，還有業務侵占跟做假帳的問題，鬧這麼大，地檢應該會主動分案調查了。金額較高的業務侵占無法易科罰金，家寧媽違法行為造成的公司損失，股東Andy都可以跟負責人家寧媽求償。