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網紅爆航班有飛安疑慮 星宇：機師重飛未依操作程序、絕不護短
網紅「瘋狂機長詹姆士」在YouTube頻道預告，今晚將爆料星宇航空3月3日在菲律賓險發生開航首起墜機，且董事長張國煒事後更將正副駕駛都開除。對此，星宇航空表示，該航班飛航員於進場重飛時未依公司飛行操作程序，經公司主動調查發現後，已由飛航員自請離職，並依規定向主管機關提報。
「瘋狂機長詹姆士」過去曾擔任機師，同時經營其YouTube頻道。「瘋狂機長詹姆士」今深夜於頻道預告，今天晚間9點半將爆料，今年3月3日星宇航空JX-789台北飛菲律賓克拉克班機，險迎來開航首起空難墜機，差幾秒全機成為遺憾，正副駕駛都已被開除。
星宇航空表示，3月3日JX789 台北-克拉克航班，飛航員於進場重飛時未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，此案公司已依規定向主管機關主動提報。
星宇航空說，對於危害飛安情況零容忍，也絕不護短，平時皆有針對所有飛行程序、資料及數值進行監控，以主動發現各項潛在飛安疑慮因子，進行修正排除。針對此次事件也為星宇航空主動發現，並進行內部調查後，該航班飛行員同意自請離職。
星宇航空強調，維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。
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