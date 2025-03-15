Andy直球對決 王至德：家寧媽臉很腫、策略大失敗

針對網紅Andy老師慘案，Andy今天凌晨回應前女友張家寧和張媽媽的聲明，爆料群海娛樂營業額和「眾量級」YouTube盈利估賺1億元，以及頻道盈利進入張媽與張爸個人外幣帳戶，引起輿論譁然。對此，律師王至德在「法老王 – 王至德律師」臉書粉專表示，「家寧媽的臉很腫，我嚴重懷疑她沒有找律師，甚至也沒找公關顧問討論過」。

針對群海娛樂股份有限公司聲明，王至德批評是很公式的一個聲明，「看了等於沒看」，完全達不到滅火的效果。對於Andy今天凌晨的回應影片，王至德表示，Andy幾個小時就回應了，雖然群海公司回的很弱、吐槽點滿滿，但是Andy可以這麼快就備稿、拍片回覆，是真的滿快的，感覺律師也很努力配合，盡快審稿回覆好讓Andy拍片，律師的專業就在這裡。

對於Andy的影片內容，王至德列出重點評析：

一、家寧媽的回應已經證明頻道是Andy跟家寧共同經營，那為什麼Andy只是記名股票的員工，又為何家寧媽可以占50%呢？

王至德說，公司創立者不代表後來都會一直是公司的股東，也有把公司賣掉後又繼續待在公司上班當員工的情形，不過那是把公司賣掉，有拿到錢的情形，家寧媽是花不到20萬平白拿到50%的股份，也沒給Andy錢，又怎麼可能把Andy變成單純的員工呢？

群海的股權結構實在太怪了，為什麼家寧媽可以占50%，這一點連Andy都很想問，大家都想知道，可是家寧媽就是不肯回答。

二、群海公司107年8月至113年為止的收入超過1億，可是Andy只領到695萬。

王至德表示，太勁爆了，群海6年內的收入超過1億，每年收入約1、2千萬，不過Andy只領到695萬，每年只有115萬百萬YouTuber月收不到10萬，真的笑死，還不如去當公務員，買房子還有低利貸款。

家寧媽的聲明書的大敗筆之一，就是想要輕輕帶過這些大家在意，而且有具體數字可以查詢的金額，這種有明白數字可以查詢的事情還敢打迷糊仗，被打臉是應該的吧？聲明還說都有給薪水，結果現在薪水公開後是這麼難看的數字，只是讓大家把焦點更放在Andy少拿了多少錢而已吧。

三、家寧媽說沒有惡意剝奪頻道帳號，只是因為Andy把收益帳戶變更成自己的帳戶，使公司無法提取收入才把Andy踢出帳號管理員。Andy說因為眾量級被暫停收取廣告收益，得輸入google發的紙本認證碼才能再打開收益，但是因為地址填的是Andy家，所以認證碼會寄給Andy，不過Andy有發訊息跟家寧解釋，並且保證頻道只會屬於兩個人共有，結果訊息發送後，Andy還來不及輸入認證碼就再也進不去帳號了，應該是管理員身分被除掉。

王至德表示，家寧媽本來想誣賴Andy先偷公司盈收來模糊焦點，結果被直接打臉，會想這種策略的人真的很離譜，有明確證據可以證明的事情（盈收進了誰的帳戶），怎麼會在這種時候還想要打迷糊仗，根本找死呀！結果更證實家寧媽是惡意搶奪帳號，愈聲明愈糟糕，群海的聲明書到底是誰出的主意，真的是可以趕出去了。

根據Andy的說法，原來YouTube的盈利一直都是進家寧爸媽的戶頭，Andy連認證碼都還沒輸入是要怎麼更改成自己的帳戶？而且現在這個帳號已經完全由張家把控，張家當然可以提取收入，所以聲明書上說的Andy把收益帳戶變更成自己的帳戶及公司至今無法提取收入是在唬爛。

王至德表示，一樣，有夠離譜的聲明，沒搞清楚收取盈利帳戶一直是自己的戶頭就想要栽贓，家寧媽的腦袋到底在想什麼才會發出這樣的聲明稿？

四、張家占股比例這麼高，股東會怎麼開，還不是張家一句話嗎？然後Andy直擊靈魂的提問，是基於什麼營運理由，把一個頻道創始人兼頻道最重要的兩個要角之一的Andy踢出董事會？

王至德表示，對啊，占股25%+50%，整個公司都是妳們兩個在掌控，而且把Andy踢出董事會的營運理由是什麼。

Andy在影片中說，既然承認他是股東，為何不讓他查帳呢？而且要求Andy不要對公司造成損害，踢出Andy不算是損害嗎？如果認為他要求查帳是損害，為什麼不盡快提出帳冊跟金流？

王至德表示，完全合理的提問，不過最後一點要說明一下，其實股份有限公司的股東的查帳權利是有限制的，跟董事不同，股東得指定範圍然後跟公司申請才可以看，不過實務上認為可以看的只有「資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表」的四大財務報表，其餘則不屬於此範圍部分，所以像日記帳、會計憑證、會計流水帳、銀行帳戶往來明細這些都不能看，如果還是想看的話，就得檢附理由向聲請法院選派檢查人來檢查，並不是像已經不是董事的Andy想的這麼簡單。

五、Andy提問：「講一堆，所以商標權要歸誰？如果歸給群海，那不就又是歸給你們張家嗎？(家寧媽占股50%家寧占股25%，然後正在跟Andy要剩下的25%)，當初又是基於什麼理由要把商標登記在家寧媽名下呢？」

王至德表示，一般來說商標權應該會登記在公司名下，家寧媽是公司董事長，登記在家寧媽名下不是說不行，實務上也是有這種情形，就是公司老板開很多家公司，常常開開關關，為了方便商標權移轉，就乾脆登記在老板名下，這樣換公司的時候，權利人不用變更，就改授權給新公司就好了。

不過，王至德表示，問題是家寧媽之所以是董事長，是因為她占股50%，光是她為什麼有權利占股50%就非常有問題了，而且頻道的創立根本跟她無關，就算要登記也應該登記在公司名下，為什麼她要登記在她自己名下？她當時是存什麼心？一想到就讓人毛骨悚然。

當初贈獎單位為何會建議把車子登記在個人名下？又為何後來會順理成章的變成公務車呢？

王至德表示，參加活動的是Andy跟家寧，得獎的是他們，為什麼車子不是登記在他們兩個名下？如果認為是公司員工執行公務去比的，那也應該登記在公司名下，又怎麼會又要登記在個人名下，又要當公務車？這也太矛盾了吧？而且變成公務車看來是Andy不知道的事，得獎的人是Andy跟家寧，為什麼公司可以在未得Andy同意的狀況下把車子拿走變公務車？

對於兩方說法，王至德表示，本來就覺得家寧媽的聲明書很弱，本以為可能還有後招，或是有把握Andy不敢把數字講出來，結果根本沒有這種狀況。

他說，Andy的狀況也真的夠慘，家寧媽的策略整個大失敗，根本是一場巨大的公關災難，沒有掌握對手手上的資訊，也無法預判對手的回應，「我真的很難相信她有找律師或公關公司討論過」，有網紅說不會有律師敢接，其實是錯的，只要錢給得夠多，一定找得到接案的律師。