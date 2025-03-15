新光醫院桂蘭樓上梁 明年增314床 吳東進：將推全責照護

新光醫院第二醫療大樓「桂蘭樓」今天舉行上梁典禮，擴建後預期增加314張病床，20張心臟加護病房，單人病房達218間，並設置11間開刀房，4間心導管室。新光醫院董事長吳東進說，全台關注急診壅塞、醫護離職率高，面對人力短缺挑戰，新光醫院將推動「全責照護（Total Care）」模式，藉人工智慧（AI）科技與制度創新，提升護理效率、降低工作壓力，並維護病人安全。

33年前新光醫院「火獅樓」就是由同一批團隊興建，共花費37個月，本次桂蘭樓擴建，預計耗時共42個月。

吳東進表示，今天舉行上梁儀式，代表著結構體已完成，相信明年8月底一定能順利落成，新光醫院採用最好儀器與設備，桂蘭樓平均每床建造成本，比火獅樓增加4倍，為因應震災，採取整體式衛浴設備，近期也在急診室旁，安裝2台用於搶救急性腦中風病患的儀器，分別是1台正子掃描（PET）、1台電腦斷層（CT）設備。

桂蘭樓落成後，將新增314床急性一般病床，9樓至13樓共計5層樓，將規劃為單人病房，共218床，需要護理人員150人、輔佐員100人。

吳東進表示，新光醫院以全責照護應對人理短缺挑戰，結合離床警示器、生命徵象監測器等，協助護理人員掌握病人情況，並預防跌倒意外，系統將陸續進行測試，病人準備離床時，護理師手機會發出警示聲響，並顯示病人移動影像，護理人員可透過手機即時溝通，安撫病人，降低跌倒機率。

吳東進說，監測到病人離床時，系統也會透過預先開啟護理站至病房自動門，縮短3秒反應時間，並加強病人衛教，指導患者下床前先坐起休息，再穩定起身，不僅確保安全，還能爭取應變時間，透過這些改善措施，護理人員在警報響起後抵達時間，從14秒縮短至6秒，大幅提升應變效率與病人安全，「目前試行全責照護病房護師，每月已有獎勵津貼，未來加入團隊護理師，也將提供每月5000元津貼。」