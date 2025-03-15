最高百萬年薪、純白班 高雄聖功醫院祭誘因搶醫護

護理師長期低薪又要輪班引發離職潮，其中急重症及開刀病房最嚴重，高雄市區域醫院的天主教聖功醫院祭出最高百萬年薪搶人，預計招聘內科、開刀房至少15人，起薪5萬到8萬元，獎金另計，另規畫「純白班」不用輪班，讓護理師兼顧工作和家庭，降低離職率。

聖功醫院統計，近年兒童發展聯合評估人數有增加趨勢，去年兒童聯合評估收案250人，今年預估收案350人，現已有100多位孩子排隊等著進入復建，急性後期照護（PAC）在中、西醫團隊積極提供針灸與復健治療下，收案率也逐漸提高，照護以中風病人居多，收案病床已增至61床，因此需要更多護理師投入。

聖功醫院長劉文欽表示，目前需要護理師人力包括門診及一般病房約20人、起薪3萬至5萬元，內科、開刀房至少15人、起薪5萬到8萬元，獎金皆採另計，最高能達到百萬年薪，幾乎是醫學中心等級薪資，另體恤護理師因為輪班與夜班生活作息失衡，有包大夜、包小夜、純白班的班別，讓護理人員依需求選擇兼顧工作與家庭。