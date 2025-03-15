最高百萬年薪、純白班 高雄聖功醫院祭誘因搶醫護
護理師長期低薪又要輪班引發離職潮，其中急重症及開刀病房最嚴重，高雄市區域醫院的天主教聖功醫院祭出最高百萬年薪搶人，預計招聘內科、開刀房至少15人，起薪5萬到8萬元，獎金另計，另規畫「純白班」不用輪班，讓護理師兼顧工作和家庭，降低離職率。
聖功醫院統計，近年兒童發展聯合評估人數有增加趨勢，去年兒童聯合評估收案250人，今年預估收案350人，現已有100多位孩子排隊等著進入復建，急性後期照護（PAC）在中、西醫團隊積極提供針灸與復健治療下，收案率也逐漸提高，照護以中風病人居多，收案病床已增至61床，因此需要更多護理師投入。
聖功醫院長劉文欽表示，目前需要護理師人力包括門診及一般病房約20人、起薪3萬至5萬元，內科、開刀房至少15人、起薪5萬到8萬元，獎金皆採另計，最高能達到百萬年薪，幾乎是醫學中心等級薪資，另體恤護理師因為輪班與夜班生活作息失衡，有包大夜、包小夜、純白班的班別，讓護理人員依需求選擇兼顧工作與家庭。
劉文欽說，從去年開始新聘包含內科、外科、眼科及婦產科共6名專科醫師加入醫療團隊，今年決定擴增護理人力，以地區醫院開出醫中水準薪資，更加碼設計各種班別不用輪班，顯示徵才愛才的誠心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言