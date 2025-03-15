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傳台鐵首任董事長杜微1原因提請辭 交通部：未接獲通知

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司董事長杜微。本報資料照片
台鐵公司董事長杜微。本報資料照片

台鐵公司化邁入第2年，從台鐵局長轉任為台鐵公司首任董座杜微因已屆齡65歲，近日傳出提出請辭或延任，目前已提報行政院。對此，記者致電杜微，其未接聽電話回應；台鐵則對此事尚未回應。交通部也說，目前尚未接獲通知。

台鐵去年元旦起公司化，但去年受多次地震、颱風侵襲，也讓台鐵營運及安全備受挑戰。台鐵去年收入174億元，增加7.01億元；最受歡迎的台鐵便當收益8.63億元，也較前年成長12.8%，但整體虧損仍達120億元。而台鐵票價調漲案已醞釀多時，上月終於順利通過交通部費率委員會。據傳，杜微因完成階段性任務後，加上屆齡65歲，近日提出請辭或延任，並提報行政院。

對此，杜微及台鐵公司均尚未有回應。交通部則說，暫無接獲消息。

交通部 台鐵公司化 杜微

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