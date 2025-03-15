雷雨續轟防劇烈天氣 下午迎強烈冷氣團由北往南大降溫

鋒面通過，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，大雨區域包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天清晨到明天鋒面通過影響，都會有些陣雨或雷雨，特別是北部和東北部留意短延時強降雨。今天下午開始強烈大陸冷氣團南下，氣溫由北往南逐漸下降。今天中部以北和馬祖有局部霧。

目前鋒面位置在台灣北部近海，張承傳表示，預計今天到明天清晨逐漸通過台灣，目前主要降雨在台灣北部地區，海峽北部上空仍有對流逐漸移入當中，清晨到現在北部地區降雨比較明顯，其他地區比較局部。不過，隨著鋒面通過，中部和花東白天之後到明天清晨降雨也會逐漸增多。

張承傳表示，清晨到目前主要降雨最大在北部地區，其中，新北三峽累積雨量將近96毫米，桃園八德也有86毫米左右，台北文山也來到63毫米。後頭有強冷空氣南下，風力方面今天到明天也會逐漸增強，台南以北、恆春半島、各離島都會有8級以上強陣風出現。

降雨趨勢，張承傳表示，今天到明天清晨受到鋒面通過影響，北部、東北部降雨會比較持續，屬於有陣雨或雷雨現象，留意短延時強降雨，並且有局部大雨發生機率。比較強的對流通過之後，有機會出現比較劇烈的天氣現象，包括強陣風等現象。中部、東部、東南部有局部陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生機率。南部相對來說降雨比較局部，會有局部陣雨或雷雨。

預計明天白天鋒面離開之後降雨趨緩，張承傳表示，明天白天中南部平地慢慢轉為多雲天氣，北部、東半部、中南部山區局部短暫陣雨。下周一至下周二水氣更為減少，乾空氣開始南下，降雨剩下東半部地區、西半部山區，會有局部短暫雨，其他地區的北部和西半部平地屬於多雲到晴天氣。

張承傳表示，下周三至下周五水氣更為減少，各地多雲到晴，只有東部和東南部零星短暫雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天上半天到中午之前，溫度相對來說舒適到溫暖，北部高溫20至21度，中南部白天高溫26至29度；不過，今天下午開始強烈大陸冷氣團南下，氣溫將會由北往南下降。預計明天北部高溫剩下15度左右，中南部和花蓮降到20度左右，和今天相比各地明顯轉冷。

張承傳表示，預計這波強烈大陸冷氣團持續時間比較久一點，今天下午冷空氣南下之後，明天開始逐漸影響到下周四，這段期間各地偏冷。最低溫時間會是下周一晚上到下周二清晨，整個中部以北和東北部降到9至11度左右，其他地區13至15度。下周一白天北部高溫15度左右，中南部20度以下。

張承傳說，下周二之後到下周三慢慢有陽光出來，白天高溫有所上升，日夜溫差從下周二至下周四比較大，下周三、下周四清晨有輻射冷卻作用，氣溫偏低。下周五之後強烈大陸冷氣團減弱，氣溫才會逐漸回升。

降雪部分，張承傳表示，明晚到下周三清晨，3000公尺以上高山，下周一、下周二北部2000公尺左右高山，如果溫度和水氣配合，有機會降雪，路面容易結冰。

氣象署發布低溫特報，今天下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明天強烈大陸冷氣團影響，天氣轉冷，明天下午起新竹縣及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。黃色燈號：新竹縣、苗栗縣。