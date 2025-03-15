護理跨科指引惹議工會揚言告部長 邱泰源：有共識才推

台灣醫療工會聯合會日前與衛福部達成共識，將訂定「護理師跨科支援指引」，然而引發台護產、4家醫院企業工會等團體不滿，護師工會顧問陳玉鳳更揚言要告衛福部長邱泰源瀆職。衛福部長邱泰源說，跨科支援指引討論多年，爭議也多，目前上路時間沒有時間表，一定要有共識才會推動。

台醫聯訂定跨科指引草案，內容包含跨科調度前要取得當事人書面同意，並且明定教育訓練時間，若非相關科別至少訓練3周才可以入組；若適應不良者可以隨時終止支援。另外，拒絕支援者不能不利對待，配合者也應該給予津貼等。

邱泰源今出席護理師護師公會全聯會會員代表大會，會前他受訪說，他了解跨科指引護理界相當在意，近年討論很多，爭議也很多，但指引規劃考量是為保障基層護理同仁工作環境跟權益，並且一定遵循勞基法。

邱泰源說，台灣醫療工會是由15個醫事團體組成，其中也包含護理人員，指引包含跨科調度要經過護理人員同意、不願意做隨時可以停止等，感謝台醫聯提出指引，但還需要找更多團體討論，一定要有共識，目前還沒有上路時間。「請基層人員放心，政府會全力保護大家」。

在護理人員加薪部份，邱泰源表示，絕對公私協力起努力提升薪資，健保署最近在醫師診察費、護理費也在加強。