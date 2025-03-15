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新北、竹縣「山區暴雨」國家級警報響 苗栗以北7縣市大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：桃園市、台北市、苗栗縣、新竹市、新竹縣、基隆市、新北市。持續時間至上午11時45分；慎防劇烈降雨、雷擊。聯合報系資料照
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：桃園市、台北市、苗栗縣、新竹市、新竹縣、基隆市、新北市。持續時間至上午11時45分；慎防劇烈降雨、雷擊。聯合報系資料照

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：桃園市、台北市、苗栗縣、新竹市、新竹縣、基隆市、新北市。持續時間至上午11時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區。

桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區。新竹市東區、北區、香山區。新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。苗栗縣苗栗市、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

氣象署並發布災害性天氣通報「山區暴雨」，警戒區域為新竹縣尖石鄉、新北市雙溪區、新竹縣橫山鄉、新北市坪林區、新北市烏來區、新北市新店區。

氣象署針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間上午11時43分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨 新竹

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