家寧母女6點聲明重點曝 律師：沒滅火效果 會再燒一波

網紅Andy和家寧分手後開撕，針對家寧和張媽媽昨晚發布的群海娛樂股份有限公司聲明，律師王至德在「法老王 – 王至德律師」臉書粉專表示，「很公式的一個聲明，看了等於沒看」，完全達不到滅火的效果，而且講的不清不楚，預計會再燒一波。

王至德針對群海公司的6點聲明，列出重點，他說，讓人有點失望的是，很多事情沒有講清楚。「不知道家寧媽找的顧問是誰，感覺不是很熟公關操作」。

一、只領薪資是他們自己講好的，而且另外有發獎金：

沒有說清楚的是獎金領了多少，Andy也承認有領到獎金，但是「微薄」。如果家寧覺得Andy講的不對，其實把獎金金額列出來讓大家看看是不是「微薄」，讓大家評評理就可以平息眾怒了，不是嗎？

二、Andy除了薪水、獎金，還有收益分配，然後財務報表還沒結算完：

Andy說沒拿到收益分配（影片中說他「只有」領到每個月3萬5至5萬的薪水，及微薄的獎金），其實就直接把Andy拿到的錢列出來打他的臉，就可以絕地大反擊了，可惜，這種程度的說明幾乎達不到滅火的效果，然後，算了5年的財務報表還沒算完？

Andy自行把收益帳號改到他個人的帳戶，這裡有點詭異，要看Andy跟公司間有沒有協議把帳號讓給公司，如果沒有的話，Andy使用自己的帳號好像沒什麼不對？最多是後續收益分配的問題而已，不過如果前面公司都沒把該給Andy的分配收益給他的話，他的防禦性行為（自助行為）好像也說得過去？

三、頻道是Andy跟家寧共同創立：

跟我的認知完全不同，不管是YouTube、抖音、IG不都是要以個人名義聲請嗎？為什麼他們可以用兩個人的名義申請一個帳號？如果帳號都是Andy的，為什麼公司有權利自行變更帳密不讓Andy登入？這個可能要等Andy個人跟公司間的協議書公開後才知道誰對誰錯了。

四、拔掉Andy的董事職務是依法為之，Andy還是股東，不應該做有害公司的事：

這裡我真的看不懂了，可以拔掉Andy的董事職務是因為奇怪的股權結果（家寧媽占50%、家寧占25%），你沒有說明為什麼家寧媽可以占50%，直接說拔掉董事是合法的，感覺只是在模糊焦點，然後最奇怪的是完全沒有提到家寧媽要求Andy把剩下的25%股份還給家寧媽，這不是才是最重要的事情嗎？而且一方面要跟Andy要股份，另一方面卻又說Andy還是股東，為了公司利益，不可以亂講話，講了一堆，全都避開最重要的部分，看完等於沒看。

五、商標以個人名義聲請，日後可以協商要給誰；車子是補價換購的，登記在誰名下是講好的，日後也會登記回公司：

基本上商標登記在個人名下就很奇怪了，這一點完全避開不講，直接說日後可以協商要給誰，如果登記在家寧媽名下是合理的，那又何必協議呢？不知道是不是自知理虧才這麼說。車子的部分我不了解，就不評論了。

六、保留法律追訴權：