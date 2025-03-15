鋒面雷雨炸苗栗以北 明起強冷空氣到全台大降溫下探6度

北部地區今天凌晨至目前持續一陣一陣的雷雨，局部地區雨勢較大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面系統，原本昨天逐漸北退到台灣北方海面，受到東海上空低氣壓逐漸發展帶動的影響，提早於今天清晨前抵達台灣北部上空。但是後方的冷空氣還未跟上，因此鋒面下來後有停留在北部的趨勢。

他說，鋒面雲雨帶範圍很窄，影響區域以北部為主，其他地方的天氣還沒有受到明顯影響。預估今天上半天鋒面主要還是影響北部地區，有一陣一陣的降雨機會，並且可能伴隨雷雨或局部較大雨勢發生，提醒苗栗以北到大台北一帶多加注意，宜蘭也有可能出現局部降雨。

「後續鋒面可能會斷開」，吳聖宇表示，東半段結構較好，移動較快，持續東移遠離，西半段結構不明顯，要等到下半天之後，北方冷空氣南下，將會逐漸被往南推動，降雨的範圍下半天有機會擴展到中部、花蓮一帶，也有機會出現局部較大雨勢。

吳聖宇表示，北部、東北部的雨勢到了下半天會減小一些，但因後續仍有中高層槽線伴隨華南雲雨區東移通過，預估還是會持續有一陣一陣的降雨機會。相對之下，南部及台東地區看起來受影響就小很多，下午到晚間有局部短暫陣雨，出現較大雨勢的機會較低。

溫度方面變化還不大，吳聖宇表示，冷空氣今天影響仍不明顯，北部、東北部白天高溫22至25度左右，中部及花蓮高溫26至29度，南部及台東高溫有29至31度或以上。今晚起冷空氣逐漸南下，北部、東北部空曠地區低溫可能就會降到12至14度，中部空曠地區低溫14至16度，南部及花東空曠地區低溫還有17至19度，北台灣轉涼的感受會逐漸出現。

明天鋒面通過遠離，吳聖宇表示，但是受到中高層槽線帶來的華南雲雨區影響，白天期間水氣仍較多，各地預報都是有短暫陣雨的天氣，雨勢會比今天小，發生雷雨的機會明顯下降，轉為冬季型的層狀降雨為主。

吳聖宇表示，明天晚間之後較為乾冷的空氣移入，雲雨區遠離，降雨的範圍會逐漸縮減到大台北、東半部一帶，西半部地區有機會轉為多雲或陰的天氣。

溫度會明顯轉冷，吳聖宇表示，北部、東北部高溫降到14至16度，中部及花蓮高溫也會降到17至20度，南部及台東高溫仍有21至23度，南北之間的溫度差異會明顯的出現。明晚到下周一清晨就要開始留意低溫發生的情況，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到10至12度左右，北部沿岸有機會出現10度以下低溫，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到12至15度，轉冷情況會趨於顯著。

下周一乾冷空氣影響，北部、東半部雲量較多，中南部為多雲或有陽光的天氣。吳聖宇表示，溫度明顯偏低，南北之間的差異較大，北部、東北部白天高溫14至16度，中部及花蓮高溫17至19度，南部及台東高溫仍可達20度以下，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區要留意配合輻射冷卻作用造成的低溫，有可能出現6至9度不等的溫度，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到10至12度之間，整體溫度偏低。

吳聖宇表示，下周二到下周四清晨，強冷空氣持續影響，天氣穩定，各地為晴到多雲，要特別注意的仍是夜晚清晨配合輻射冷卻造成的低溫現象，中北部、東北部空曠地區持續有6至9度低溫發生機會，南部及花東空曠地區低溫也可能來到10至12度，白天則是因為有陽光，溫度比較有機會上升，日夜之間溫度變化大。

至於何時回暖？吳聖宇表示，預估到了下周四白天起溫度將會回升，但是後續到下個周末的日夜溫差變化還是會比較大。天氣則是一直到下個周末都還是穩定的情況，下周一整周沒有什麼下雨的機會，是春季中難得穩定的一段時期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。