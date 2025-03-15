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大雷雨狂炸8縣市 慎防雷擊冰雹和強陣風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時45分。金門縣大雷雨持續至上午10時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署科長劉宇其表示，今明兩天的天氣不穩定，容易有較大雨勢出現。今天鋒面逐漸南下通過，整體雨區變廣，全台各地天氣相當不穩定，中部和北部容易有較大雨勢出現，會是這段時間天氣最不穩定的時候。

大雷雨即時訊息示警區域：

基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、金山區、萬里區。

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區。

新竹市：東區、北區、香山區。

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉

苗栗縣：竹南鎮、頭份市、三灣鄉。

金門縣：金城鎮、金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉。

大雷雨 新竹

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