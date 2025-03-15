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史上最速！ 破200萬訂閱 Andy清晨發感謝文：希望不會存在在懦夫身上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
Andy今天清晨4時許在臉書發文，針對他的各社群平台都快速漲粉，表達感謝。圖／取自「Andy老師」臉書粉專
Andy今天清晨4時許在臉書發文，針對他的各社群平台都快速漲粉，表達感謝。圖／取自「Andy老師」臉書粉專

百萬網紅Andy日前拍影片自述「分手後我一無所有」，爆料前女友家寧及其家人將頻道「眾量級」整碗捧走，「Andy老師」個人頻道已於13日凌晨3時11分突破百萬訂閱，成為國內最快達到百萬訂閱的YouTuber，今天凌晨3時54分再度突破200萬訂閱，堪稱破紀錄；他發文感謝網友支持，「謝謝你們帶給我的愛」。

Andy今天清晨4時許在臉書發文，針對他的各社群平台都快速漲粉，表達感謝。而影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」瀏覽量達938.8萬次點閱數，「Andy老師」頻道累計有203萬人訂閱，IG也有102萬粉絲訂閱，至於臉書有61萬人追蹤、TikTok有22.9萬人關注。

Andy發文，「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人。只要你願意，它從來不會放棄你。勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開。謝謝你們帶給我的愛」。

網友表示，「善良的人運氣往往不會太差」、「活著就有無限可能」、「沒事不要惹怒善良人，因為當你選擇善良，全世界都會奮不顧身的守護你」、「台灣善良YT恭喜兩百萬封神」、「鄉民力量真的不容小覷，希望你東山再起，讓家人過上很好的生活」、「Andy是史上最快從一無所有到應有盡有」、「心存善念的人一定可以有更美好的未來，心存惡念的一定有惡報。我們全家一起訂閱你」。

百萬網紅Andy影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」瀏覽量達938.8萬次點閱數，「Andy老師」頻道累計有203萬人訂閱。圖／取自YouTube「Andy老師」頻道
百萬網紅Andy影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」瀏覽量達938.8萬次點閱數，「Andy老師」頻道累計有203萬人訂閱。圖／取自YouTube「Andy老師」頻道

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