回應家寧母女聲明 Andy再爆料「眾量級」賺1億元：盡快提出帳冊和金流

YouTube頻道「眾量級」CP「Andy老師」和張家寧分手後開撕，針對張家寧和張媽媽昨天發出「群海娛樂股份有限公司 聲明稿」，Andy今天凌晨PO出1則近5分鐘影片回應，他說，終於看到群海公司也就是張媽媽的回應，「你們準備了3天，我用最短的時間就已經準備好了」，

Andy根據群海娛樂聲明稿逐一回應，針對群海聲明第一點「關於公司設立與薪資發放」，Andy表示，張媽媽在這裡已經證明此頻道是由他與張家寧共同經營，為何他變成只是借名登記為股東的員工呢？

而張媽媽提到為了保障兩人基本生活，Andy表示，他想提出疑問，如果是為了保障他和張家寧基本生活，為何公司設立股權登記，張媽媽是占50%，而不是他和張家寧各占50%？「變成最後我只占25%，現在又被您說成只是借名登記為股東的員工？」

針對群海聲明第二點「關於王崇睿先生的薪資與財務結算」，Andy表示，他想再次強調，民國107年8月開始至去年為止，群海公司營業額與YouTube盈利加起來預估超過1億元，相對他歷年來的固定薪資與微薄收入，從107年12月至去年10月，經過他每一筆逐一確認後為695萬元，每筆皆有憑有據，金額真的與張媽媽提到的差距甚大，「而且您已經算好並且分配好我相應的報酬，請您公布您的算法」。

至於群海聲明第三點的「關於頻道管理權」，Andy表示，因為去年YouTube官方偵測到，「眾量級」頻道因活躍度過低，因此暫停廣告盈利， 他只希望可以恢復盈利，但是恢復盈利就是需要透過Google AdSense官方寄來的紙本認證碼，並且輸入至Google AdSense的後台，才有辦法盈利。

他說，確實當下是輸入他家的地址，但是當時10月23日張家寧也知道他想恢復這個功能，對方詢問我認證碼，但是當時他還沒有收到這個紙本認證碼，也無法回覆，並且去年10月25日他傳訊息回覆，地址填他家只是想把頻道盈利開啟，無任何用意，頻道永遠屬於兩人的不用擔心，但之後他再也無法登入頻道。

「頻道在被拔掉（暫停盈利）之前，盈利都是進入張媽媽與張爸爸的個人外幣帳戶」，Andy表示，並非他個人帳戶，且他在輸入認證碼之前就已經被踢出帳號了，「我怎麼更改為自己的銀行帳戶呢？並且現在這個帳戶是您們的，你們當然可以提取該收入」。

而聲明第四點的「關於股權與董事職務」，Andy表示，股東比例他只有25%，「您想怎麼進行，還不是您一句話而已嗎？你們是基於什麼營運理由級狀況，做出把我踢出董事的這個決策呢？」如果還認為他是股東，為何不讓他查帳？甚至還說他查帳就是恐嚇。

「把我踢出公司真的沒有損害嗎？」他說，如果認為他查帳是損害，「請盡快提出清楚的帳冊和金流給我，讓這件事情盡快落幕」。

針對群海聲明第五點的「關於商標權及車輛所有權」，Andy表示，難道張媽媽認為用個人名義註冊重量級商標，現在才發聲明說要歸還？「我想問商標權利現在要歸屬誰？是歸給群海公司嗎？不是也是你們全家嗎？」他想再問張媽媽，當初究竟是什麼理由，把商標都寄給「曾淑惠」？還是沒有解釋清楚。「車子登記您名下，為何贈獎單位建議以個人名義辦理購買手續？並且我和張家寧得獎，為何是您順理成章變成公務車？」