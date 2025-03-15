大雷雨炸北北桃 吳德榮：今晚降溫 下周再入冬探5度低溫

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、桃園市、新北市，持續時間至上午7時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨颮線伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨通過。馬祖有濃霧。今明兩天鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。

氣溫部分，吳德榮說，今天白天北涼、南熱，晚起冷空氣南下、氣溫驟降，明晚已逼近強烈大陸冷氣團標準。今天西半部及金馬容易起霧；北部12至24度、中部15至30度、南部18至33度、東部14至29度。

至於冷空氣影響時間，吳德榮表示，下周一至24日連續8天大陸高壓籠罩。下周一至下周四各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率；白天在陽光下不覺冷，但入夜及清晨，因輻射冷卻加成，將原強烈大陸冷氣團推升至接近寒流的標準，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右，乍暖還寒、年長者及心血管疾病患者應特別注意保暖。模式仍繼續微調，需密切觀察。

他說，下周五白天起至24日各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，清晨仍有輻射低溫。