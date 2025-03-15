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家寧發聲明反擊 林智群「解讀」6點白話文：張家背書Andy講的是真的

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
百萬YouTuber「Andy老師」日前透過「分手後我一無所有」影片，指控前女友家寧及家人將頻道「眾量級」整碗端走。圖／取自臉書
百萬YouTuber「Andy老師」日前透過「分手後我一無所有」影片，指控前女友家寧及家人將頻道「眾量級」整碗端走。圖／取自臉書

YouTuber「Andy老師」日前透過「分手後我一無所有」影片，控訴前女友家寧及家人將「眾量級」頻道整碗端走。昨天傍晚家寧和她的媽媽發布「群海娛樂股份有限公司 聲明稿」（ https://stars.udn.com/star/story/10088/8608582 ）反擊。對此，律師林智群在臉書表示，這個聲明一定有找律師寫，但目前應該沒有律師敢具名代表張家。他「解讀」內容為「我們張家在此背書Andy講的是真的」。

林智群表示，家寧反擊聲明白話文有6點：

1、Andy你還年輕，曾經投資失利，YouTuber收入也不穩定，張媽媽給你固定薪水，是為了你好，怕你拿去亂花，財務沒辦法穩定。

2、除了每個月5萬5000元外，我有給你獎金喔！不要不知足。

3、公司沒拿走頻道，為什麼你沒辦法登入，我也不知道。TikTok帳號還在Andy你那裡，識相一點就交出來。

4、我們解任你的董事，是依照公司法規定，一切合法謝謝指教。我們可以解任你，你不能講我們壞話，不然就是損害股東權益喔！

5、商標權由張媽媽登記是誤會一場。獎品汽車是（張家）公司公務車，是公司資產，當然要掛在公司名下。

6、Andy你的訴求，朕知道了，我已經用律師函告訴你，你是掛名股東，再吵的話，小心我告你。

林智群表示，如果有勇者願意接張家這個案子，他建議3點，第一，先收錢，先收錢，先收錢，「很重要，所以要講3次」。第二，不要跟張家一起開記者會，不然會跟著社死。第三，如果真的要開記者會，律師名牌請用代號：A律師、大貓律師之類的，記得戴口罩。

林智群說，律師接案賺錢天經地義，「不過接這種案子，很燒陰德值」，到地檢署、法院，法官檢察官嘴巴不講，心裡都在想：「大律師有這麼缺錢嗎？連這種案子都接？」

Andy 家寧 眾量級

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