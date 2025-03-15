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直逼寒流等級冷空氣要來了 粉專示警：續航力強、冷的時間長

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直逼寒流等級冷空氣要來了 粉專示警：續航力強、冷的時間長

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣溫走勢預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
氣溫走勢預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

近日春雨鋒面掃過，因為冷氣團還沒到，還沒真正變冷，北部因為整日陰雨而轉涼。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天另一波鋒面南下，各地有雨，後面跟著的就是直逼寒流等級的冷空氣了，預計續航力強大，下周整周各地都會在冷氣團控制之下，會是非常經典的一次倒春寒。

近期天氣趨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，狀況類似第一波鋒面，全台都有下雨機會，中部以北機率高，但具體的降雨狀況和區域，視當下雨帶發展狀況而定。和前一波不一樣的是，明天白天冷空氣抵達之後，各地將由北向南逐步降溫，加上短暫雨持續，溼冷的感覺會很顯著。若要上山看雪，也是這時最有機會，不然後面要乾冷了。

下周一至下周五強烈大陸冷氣團正式抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，乾冷空氣全面接手，全台雖然寒冷，但是同步放晴。這次強烈冷氣團最大特點是續航力強，預計將影響至少3至5天，以3月的冷空氣來說，算是很持久的案例。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為是乾冷的關係，白天有太陽的狀況下，可能還算舒適，但深夜時段，各地就可能下探10度低溫，會有好幾天日夜溫差劇烈，要留意。預期要等接近下個周末時，全台才有回暖趨勢了，冷的時間會比較長，請大眾多小心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 颱風

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