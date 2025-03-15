天氣展望 第1周強烈冷氣團+鋒面溼冷 第2周回暖放晴

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初至期中受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，隨後至第2周氣溫逐漸回升；降雨方面，第1周期初受鋒面影響，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，隨後至第2周東半部有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

氣象署說，近期天氣變化快速，隨時留意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。