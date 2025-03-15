大雨轟炸北部7縣市 下午強烈冷氣團南下急凍到下周四

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天北部地區有局部大雨發生的機率，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣；注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。氣象署也發布濃霧特報，今天中部以北地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

今天清晨前相對是降雨空檔，各地偶有局部短暫降雨，北部降雨機率較高，但上午至中午之後，隨著鋒面通過，基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，今天白天北台灣高溫約23、24度，中南部及花東約26至31度，但是下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸轉冷下降，預測夜間北台灣低溫下降到15至17度，其他地區低溫約17至22度，澎湖全天19至26度，金門16至23度，馬祖12至14度。

明天清晨鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷；基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

明天白天至下周一強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，降雨趨勢逐步減緩，明天北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；下周一東半部地區有局部短暫雨，西半部山區為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴，逐漸轉為乾冷天氣型態。明天至下周一北部及東北部10至18度，中部12至20度，南部14至24度，花東14至23度。

下周二至下周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。北部及東北部9至20度，中部11至22度，南部13至24度，花東14至22度。

下周五強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升；輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

下周六至24日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

至於高山降雪機率，氣象署說，明天至下周一中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，留意路面結冰等現象。明晚至下周一基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。春季天氣變化快速，鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。