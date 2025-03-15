聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／老爸做早安圖 分享歲月靜好

聯合報／ 謝佩璇（中市東區）

老爸每天起床第一件事，就是坐在桌前創作早安圖。圖／謝佩璇提供
老爸每天起床第一件事，就是坐在桌前創作早安圖。圖／謝佩璇提供
老爸每天起床第一件事，就是坐在桌前，搜尋手機相簿裡的照片，將相片打上「早安」等問候語，創作早安圖。當他做好早安圖，就會喜孜孜地用通訊軟體傳給親友，傳完後才開始一日作息。每天如此，樂此不彼。

我看過其他人傳給老爸的早安圖，大多是網路素材，例如Q版財神爺，或各類插畫、AI製圖等，清一色都是隨意上網搜尋，複製轉貼的花稍圖片。對比之下，老爸的早安圖雖顯得淡雅，卻彷若一股清流，讓人一早看了覺得時光靜好。

我曾問老爸為何要堅持自己親手製作早安圖，老爸笑道：「打字太慢，順便練練打字啊。」好奇問他為何一定要挑自己拍攝的照片，老爸笑答：「覺得自己拍的照片不錯看，分享給大家一起欣賞呀。」我聽完忍不住跟著笑了，老爸是如此真切又可愛。

二月中旬，我們到京都旅遊，老爸沿途拍了許多照片，返台後，連著好幾天都用日本拍攝的相片製作早安圖。前幾天我剛睡醒，就聽到老爸笑呵呵地講著電話。「嘿啊！嘿啊！金閣寺啦！很漂亮齁！」原來是老爸當天傳給大家一張金閣寺風景的早安圖，常去京都旅遊的朋友看了立刻打電話和老爸暢聊。

對老爸而言，早安圖不僅能分享日常生活，更是聯繫親朋好友的橋梁。他將日常的美好分享給大家，也為自己的生活增添許多樂趣。

相片 老爸

延伸閱讀

「看了會餓的小說」時藝集團餐旅長王琦玉發表《北山時雨》 樂埔町還原書中京都場景

京都CP值排隊美食！ 「肉奉行 京都牛光 河原町店」必嚐牛肉御膳茶泡飯 每次經過都大排長龍

「國色天香」綻放苗栗！牡丹花館開幕 彷彿置身京都庭園

日本京都拉麵店Po照公審1星負評客 懸賞2萬元威脅「處決」

相關新聞

台灣45%罕病家庭 不只1人罹病

罕病法立法至今廿五年，罕見疾病基金會昨公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」，罕病家庭除病友本身，三親等內有其他家人罹患...

醫院個別總額 罕病恐淪人球

罕見疾病基金會公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」，發現罕病患者屬重度身障比率高，就醫頻率也高，四千餘份有效問卷中，病...

有標章國產乳才可稱作「鮮乳」 未來鮮奶茶恐改叫牛乳茶

進口的長效牛乳是否能標示為「鮮乳」鬧得沸沸揚揚，行政院食品安全辦公室昨召開跨部會會議，會中拍板，未來僅有取得鮮乳標章、Ｃ...

出租農地設光電？ 雲林逾5千農民 面臨強制退保

監察院審計部持續要求清查不符農保資格的農民，加保農地出租他人核准設置光電者，是今年清查對象之一，雲林縣政府本月初收到農業...

科普好健康／膽道疾病攻略 遠離癌變風險

膽道疾病不可輕忽。從常見的膽結石、膽囊炎，到潛在惡性的膽囊癌都有，這些問題不僅帶來疼痛與不適，還可能引發嚴重的健康風險。

高雄小港醫院 將升級重度急救醫院

高雄市衛生局為解決急診壅塞，昨與市立小港醫院簽署「重度級急救責任醫院」合作意向書，雙方預計6年內投資6億至8億元擴建急重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。