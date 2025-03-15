健康你我他／老爸做早安圖 分享歲月靜好

老爸每天起床第一件事，就是坐在桌前創作早安圖。圖／謝佩璇提供 老爸每天起床第一件事，就是坐在桌前，搜尋手機相簿裡的照片，將相片打上「早安」等問候語，創作早安圖。當他做好早安圖，就會喜孜孜地用通訊軟體傳給親友，傳完後才開始一日作息。每天如此，樂此不彼。

我看過其他人傳給老爸的早安圖，大多是網路素材，例如Q版財神爺，或各類插畫、AI製圖等，清一色都是隨意上網搜尋，複製轉貼的花稍圖片。對比之下，老爸的早安圖雖顯得淡雅，卻彷若一股清流，讓人一早看了覺得時光靜好。

我曾問老爸為何要堅持自己親手製作早安圖，老爸笑道：「打字太慢，順便練練打字啊。」好奇問他為何一定要挑自己拍攝的照片，老爸笑答：「覺得自己拍的照片不錯看，分享給大家一起欣賞呀。」我聽完忍不住跟著笑了，老爸是如此真切又可愛。

二月中旬，我們到京都旅遊，老爸沿途拍了許多照片，返台後，連著好幾天都用日本拍攝的相片製作早安圖。前幾天我剛睡醒，就聽到老爸笑呵呵地講著電話。「嘿啊！嘿啊！金閣寺啦！很漂亮齁！」原來是老爸當天傳給大家一張金閣寺風景的早安圖，常去京都旅遊的朋友看了立刻打電話和老爸暢聊。

對老爸而言，早安圖不僅能分享日常生活，更是聯繫親朋好友的橋梁。他將日常的美好分享給大家，也為自己的生活增添許多樂趣。