初期難察覺…公車司機撞死人 才知罹青光眼

一名公車駕駛因視力問題未察覺過馬路小學生，導致車禍釀成悲劇。經檢查發現，他因青光眼導致一眼視野損傷、幾乎失明，但因另一眼視力正常，未意識到異常。醫師提醒，青光眼早期症狀不明顯，患者多仰賴健檢才能發現。

研究顯示，青光眼患者5年內發生交通事故風險比一般人高65%，跌倒與骨折風險亦顯著上升。台北長庚醫院青光眼科主治醫師陳賢立說，視野缺損不易察覺，因大腦會自動補足缺失影像，患者初期僅感覺影像灰暗、對比度下降，難以察覺異常或向醫師清楚描述變化。

台大醫院眼科部青光眼科主治醫師蘇乾嘉說，青光眼依視野檢查可分輕、中、重度，需根據病情採取適當治療策略。多數患者可透過點眼藥水控制病情，若眼壓無法穩定，則應考慮手術治療。部分患者擔心手術導致失明，但因視神經受損不可逆，不治療才更危險。

青光眼具遺傳風險，患者直系血親罹病機率比一般人高7至9倍。台灣青光眼關懷協會理事長呂大文建議，有家族史者應於18歲前接受完整視力檢查，並養成每年定期檢查習慣，以早期發現及時治療。

呂大文表示，輕度青光眼以點眼藥為主，若眼壓控制不佳，視野持續惡化，或藥物副作用影響生活，則應考慮手術，微創手術已成治療趨勢。青光眼高風險族群包括重度近視及三高患者，提醒確診者不宜進行近視雷射手術，以免影響眼壓判斷。