愛肝達人站／老闆升官了，送老闆「鐵」做的公雞？

老闆升官了，秘書上街想買禮物慶賀。有一家店，有賣一隻鐵做的公雞，好漂亮，本想立馬買回去，可是回頭一想，不對，就打消了這個念頭，為什麼？因為這個老闆雖然很英明，各方面都很好，但平時很小氣，一毛不拔，連有些交際費還要屬下先墊，是出名的「鐵」公雞。

前一陣子，霸凌事件鬧得沸沸揚揚，讓全國當官的人人心惶惶，深怕自己哪一天又上了媒體版面。

領導是一門學問，這種學問學校裡沒有教，仕途上也不大會有人開導，就憑個人的天性、歷練。加上公務體制中，主管手中的籌碼有限，而公務員又受到保障，因此，主管為能貫徹命令，就只能用天生的指責甚至謾罵來達到目的了。

與此類似的是老闆是「鐵公雞」，表示老闆不會「好行小惠」爭取人心。事實上，當主管者不必花自己許多私房錢，只要平時有心體恤屬下，就能讓部屬感激，認真工作。

事實上，除了職場上帶人的智慧外，養生、保健的智慧更為重要。這些人體保健的知識，中小學教科書不會教，出了校門，雖然網路上的醫療知識很多，但有不少是道聽塗說以訛傳訛的，或有些有商業或其他目的的，一般人容易陷入迷思中反而被誤導，就適得其反了。

如何避免這個遺憾，就是平常應結交一些醫師朋友或參加一些公益團體所舉辦的健康講座，或觀看公益團體的網站吸取正確的醫療知識。換言之，以愛心關懷為出發點的文章媒體或醫療就是正道。

此外，養成定期健檢的習慣，檢查之後有人幫你好好解釋，哪些地方應該注意，是否有癌症的家族史，檢查的項目是否完整更為重要。

例如如果是民國73年以前出生的台灣人雖然沒有B肝帶原，有了抗體，但有了B肝抗體代表你之前曾經感染過B肝，肝臟可能因此有了纖維化或硬化，即使沒有症狀，其實就是肝癌的高危險群，這種知識不僅一般人不了解，非本科的醫師也不太了解。因此才有台灣目前每年仍有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化的遺憾。

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