橘世代／【成為照顧者】提前避險 照顧者手足不鬩牆

在照顧現場，手足是資產還是負債？看見手足可能帶來的風險，並提前管控，可以幫助我們對面照顧的艱難處境。少子化的社會，手足幾乎成為末代議題，也是不可忽略的重要議題。 如何預防手足風險 過去我們視兒孫滿堂為幸福——年老時，多子多孫多福氣；需要照顧時，人多好辦事。為何到了現代完全變了樣？是什麼原因，讓照顧引發的手足風險升高？身為子女，哪些角色比較容易承擔較多的照顧責任？身為父母要怎麼做，可預防孩子發生手足風險？進數位版看更多。

「還好我是獨生女！」曉文（化名）曾經羨慕朋友有許多兄弟姐妹，但近年父母有照顧需求時又慶幸：「還好我可以全權作主。」

為輔具爭吵 對開刀不同調

曉文的朋友A，爸爸前陣子中風住院，光是出院要買哪一台輪椅、用哪一隻拐杖，A就和兄姐討論到快吵起來；B的媽媽要開刀，健保之外，還有自費二十萬或四十萬的選項，姊姊主張給媽媽最好的，但B有房貸又有兩個孩子要養，沒有能力均分自費額，某次討論時只好胡謅：「醫生都亂推銷，我的朋友說健保的就很好了。」姊姊很生氣。C則是每次處理原生家庭的事都滿肚子氣，十幾年前家裡說好，父母的房產財產都過戶給弟弟，父母的老後就由弟弟照顧，但弟弟經商失敗，錢花光、房子也抵押了，剩下生病的兩老常常需要C陪病陪住院。

過去，華人家庭視多子多孫為資產，尤其父母生病，手足多，在時間的調度與金錢的分攤都比較有餘裕。但如今，愈來愈多照顧議題讓手足怒目相向，甚至老死不相往來，類似曉文的慶幸時有耳聞。在照顧現場，手足到底是資產，還是負債？

照顧引發的爭執，不僅反映相異的價值觀與生命脈絡，甚至深刻地回應了親子關係。本報資料照片

衝突若發生 找出背後癥結

「照顧是某種程度的家庭投射測驗。」鈺璽診所副院長、振興醫院精神科特約醫師蔡佳芬指出，當父母年老生病、需要照顧時，就像一顆石頭丟進平靜的湖水裡，手足關係泛起許多漣漪。攸關金錢分攤、時間分配、醫療決策的討論都是陌生的，分歧的想法不只反映相異的價值觀，還有不同的生命脈絡，甚至深刻地回應了親子關係。

衝突發生時，若能看懂某些細節，或能降低手足風險。蔡佳芬解釋，上述例子的B雖然無力負擔，又覺得說出來有負媽媽，如果姊姊有看見他的歉疚，就有機會進一步討論出比較好的方法。又例如C，生氣的可能不是照顧爸媽，而是當年分家產時「爸媽偏心」的感受一直在。

別追求公平 盡力就已足夠

更積極的做法是，提前管控風險。蔡佳芬強調，不要將照顧父母的責任推給單一對象，若討論出由某位手足擔任全職照顧者，也必須是有給職，但她強調，最好還是請專業人士照顧，畢竟照顧者有許多隱形成本，例如社會角色、生活自主等等，損失的不只是薪資。她也提醒，不要在照顧中尋求公平，回歸到自己和父母的關係，盡力就好。最後，身為三明治世代，需要將照顧父母的成本，納入自己人生風險管理，預先準備。

「手足只要沒有共識或沒有感情，就可能成為負向風險。」蔡佳芬認為，家庭照顧現場，手足是風險還是支援系統的關鍵在於關係。無論親子關係還是手足關係，都無法在父母老邁、手足衝突浮現時才去培養，是需要長時間經營的。