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橘世代／【成為照顧者】接力顧手足 記得找外援

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

在少子化及壽命延長的時代裡，醫院精神科裡有種陪病組合與來愈常見——一開始是父母帶著精神病患子女，或許是輕度智能障礙，或許是成人才發病的思覺失調症，或者躁鬱症，來就診，隨著時光推移，原來是照顧者的父母也年邁，甚至失智了，換成這位生活尚能自理的生病子女陪著老父母一起就診。然後某一天，陪著生病子女出現在診間的，變成另一個陌生臉孔：「我爸爸／媽媽走了，以後會由我來。」由手足接手精神疾病兄弟姐妹的照顧。

鈺璽診所副院長、振興醫院精神科特約醫師蔡佳芬近年在醫院看到愈來愈多手足照顧的狀態。

每個人都在成年後有各自的家庭，又不同住，如果父母沒有預作準備，讓健康孩子逐步了解生病孩子的狀況，健康孩子在父母離世後突然接手照顧，都會有一段混亂期。蔡佳芬會給願意承接照顧責任的手足一些支持，謝謝他的協助，並重新說明病人的狀況及用藥情形。

接手照顧的手足通常不像父母可以全時照顧，蔡佳芬會跟他們說明可用的醫療社福資源，包括：慢性精神科療養院、服務較健康的精神病患的康復之家。功能更好的，晚上可以住在家裡，白天時去精神社區照顧據點，或是精神科日間照顧病房。因為領有身心障礙手冊，這些資源費用便宜，不用太擔心。有工作能力者甚至有職業訓練。

「有意願就有辦法，但是這個意願不能勉強。」蔡佳芬認為，沒有照顧是完美的，但一定有方法。

但她也強調，最好的方法是在父母還有能力時，建構起生病孩子日後的生活資源，包括住哪裡？會花多少錢？需要什麼樣的安排？善用像是信託等工具規畫具體執行方法，不要淪為口頭交代。

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