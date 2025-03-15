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橘世代／【成為照顧者】扶養手足有義務 例外才免除

聯合報／ 記者張議晨宋原彰／高雄報導

許多家庭面臨啃老或身心障礙手足的照顧問題，當父母離世後，若被照顧者沒有配偶、子女，按民法規定，扶養義務就轉移至兄弟姊妹身上，一名法官說，手足想要免除扶養義務，只能走上法院。

新竹地院近期有一件判決，三十七歲李姓男子十七歲時因戲水受傷，雖撿回一命，但頸部以下癱瘓，高中還沒畢業就展開臥床人生。

李男平時由父母照顧，沒有結婚更遑論子女，父母相繼離開後，扶養義務就轉嫁到在世的兄弟姊妹身上，除三姊入監不需扶養李男外，其他三人依照民法，均要對李男負責。

李家其他人也不好過，兄弟姊妹工作不穩，不是擔任臨時工，就是單親有幼小孩子要養，父母過世後還要照顧李男，三人不堪負荷，最終走上法院，聲請免除扶養義務。

法院審理時，李男雖然癱瘓，但仍有自由意識，看到兄弟姊妹的困難，也只能點頭同意手足的請求，法官審酌李家狀況，最後同意其他人請求，免除扶養李男義務。

一名民事法官指出，民法規定的扶養義務通常存在於父母及子女，但如果無謀生能力，無配偶、子女、父母可以扶養，則有可能由兄弟姊妹承擔部分扶養義務。

法官解釋，兄弟姊妹間的扶養義務以「生活扶助」為主，屬於輔助性質，也就是若有一方無法生活，他方有扶養能力，才負有扶養義務，因此為了確保其他親人家庭不受影響，法律訂有免除條件，如經濟能力有限，無力負擔額外費用等，可向法院聲請免除。

另外，若受扶養人可依靠社福資源生活，不需要其他親屬協助，法官裁定時也會審酌，若兄弟姊妹間曾有重大傷害行為，也可能裁定免扶養。

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