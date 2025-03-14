蕭煌奇感動開唱 高唱台北榮總是台灣的眼、世界的眼

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
台北榮總介壽堂今天有個沸騰的夜晚，院長陳威明和全院員工有一場白色情人節約會，仰德集團為感謝北榮醫護人員，請到金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團上台演出。記者魏忻忻／攝影
台北榮總介壽堂今天有個沸騰的夜晚，院長陳威明和全院員工有一場白色情人節約會，仰德集團為感謝北榮醫護人員，請到金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團上台演出。記者魏忻忻／攝影

台北榮總介壽堂有900個座位，今晚湧進了1000多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳威明說今天是介壽堂50年來最滿座的一天；蕭煌奇用歌聲撫慰北榮醫護人員的辛勞及為國民健康的奉獻，現場高唱「台北榮總是我們的眼，台灣的眼，也是世界的眼」。

「蕭煌奇與全方位樂團 2025 演唱會」今天晚上在台北榮總介壽堂舉行，超過千位北榮同仁與眷屬齊聚，一同參與，座位不夠，連走廊的排滿椅子，容納了一千多人，北榮院長和五院副院長全員到齊，最有人氣的治療犬「歐巴」也來到現場，在充滿愛與希望的夜晚中，感受音樂帶來的力量與溫度。

蕭煌奇說自己每隔一段時間，就會來台北榮總，「來看眼睛有沒有好一點兒。」他感謝北榮對他的照顧，「總有一天會在北榮照顧下，成為全世界最厲害的盲人。」他也對重見光明抱持著希望，「如果有一天我真的可以的看見，用所有積蓄換一隻眼睛，我願意。」 他也期許自己像盲人聲樂家波伽利一樣，唱遍全世界。

蕭煌奇感謝台北榮總眼科主任蔡傑智的照顧，他的演唱會照例以「你是我的眼」作為安可曲，他聽說這也是台北榮總眼科部的「部歌」，特別邀請北榮眼科部同仁一起合唱，蔡傑智和眼科主任許志堅大方上台一起高歌，蕭煌奇也在歌中唱出對北榮眼科部的感謝。

蕭煌奇與台下醫護互動熱絡，開放現場點歌，把北榮介壽堂變身大型KTV，他幽默表示，演唱會現場沒有大字報，他專心唱給大家聽。氣氛沸騰，掌聲不斷，年長聽眾和年輕樂迷一同如痴如醉，蕭煌奇與全方位樂團更展現堅強實力，一首接一首，台上深情演出，台下揮舞著手機燈光，感動定格在最美好的瞬間。

蕭煌奇與全方位樂團的演出由仰德集團贊助，但為了感謝蕭煌奇和全方位樂團，陳威有自掏腰包，當場包了一個大紅包，感謝今晚帶給北榮員工的感動，也期待蕭煌奇的歌聲能夠繼續唱到更多更遠的地方，希望下次再來台北榮表演。

台北榮總副院長李偉強表示，一位住在北榮安寧病房的患者是蕭煌奇忠實歌迷，今天無法到現場，但女兒為了彌補父親的遺憾，特別到現場用手機全程直播蕭煌奇的演唱給病榻中的父親，歌迷父親邊聽邊流淚。李偉強特別向這位孝順的女兒致意，拍著她的肩膀安慰說：「妳的父親今天一定很高興，加油。」

台北榮總介壽堂有九百個座位，今晚湧進了一千多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳威明和五位院長、治療犬「歐巴」皆到場聆聽。圖／台北榮總提供
台北榮總介壽堂有九百個座位，今晚湧進了一千多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳威明和五位院長、治療犬「歐巴」皆到場聆聽。圖／台北榮總提供
台北榮總介壽堂有九百個座位，今晚湧進了一千多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳威明說今天是介壽堂五十年來最滿座的一天。圖／台北榮總提供
台北榮總介壽堂有九百個座位，今晚湧進了一千多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳威明說今天是介壽堂五十年來最滿座的一天。圖／台北榮總提供
金曲歌王蕭煌奇感謝台北榮總眼科部的照顧，他的演唱會照例以「你是我的眼」作為安可曲，他特別邀請北榮眼科主任蔡傑智和許志堅上台合唱。記者魏忻忻／攝影
金曲歌王蕭煌奇感謝台北榮總眼科部的照顧，他的演唱會照例以「你是我的眼」作為安可曲，他特別邀請北榮眼科主任蔡傑智和許志堅上台合唱。記者魏忻忻／攝影
金曲歌王蕭煌奇說自己每隔一段時間就會來台北榮總，「來看眼睛有沒有好一點兒。」他感謝北榮對他的照顧。記者魏忻忻／攝影
金曲歌王蕭煌奇說自己每隔一段時間就會來台北榮總，「來看眼睛有沒有好一點兒。」他感謝北榮對他的照顧。記者魏忻忻／攝影
台北榮總介壽堂今天有個沸騰的夜晚，院長陳威明和全院員工有一場白色情人節約會，仰德集團為感謝北榮醫護人員，請到金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團上台演出。記者魏忻忻／攝影
台北榮總介壽堂今天有個沸騰的夜晚，院長陳威明和全院員工有一場白色情人節約會，仰德集團為感謝北榮醫護人員，請到金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團上台演出。記者魏忻忻／攝影
金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團今晚在台北榮總演出，台北榮總陳威明和治療犬「歐巴」皆到場聆聽。記者魏忻忻／攝影
金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團今晚在台北榮總演出，台北榮總陳威明和治療犬「歐巴」皆到場聆聽。記者魏忻忻／攝影

榮總 樂團 演唱會

延伸閱讀

白色情人節約定 陳威明：護理人員尾牙不用再上台表演

北榮重粒子治療受重視 美紐約大學朗格尼醫學中心簽備忘錄

負債1億還打官司 資深玉女消失5年曝近況

TRASH扮賭王四少帥氣登春酒 戴愛玲、温嵐變「賭場CP」

相關新聞

標示再轉彎！「鮮乳」限國產乳使用 進口僅能稱「牛乳」

行政院上月指示，保存期限14天以下才能標示為「鮮」乳。食品安全辦公室今天召開跨部會會議，決議提升提升國產鮮乳標章的位階，...

取得國產鮮乳標章才能稱「鮮乳」 預計明年7月上路

鮮乳標示爭議引發國內酪農業者以及國外廠商的關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部今天宣布，未來進口乳品將統稱「牛...

地牛頻翻身！晚間18：50台東發生規模4.0地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天晚間6時50分台東發生規模4.0地震，最大震度4級，震央台東縣卑南鄉，地震深度6.7公里。

蕭煌奇感動開唱 高唱台北榮總是台灣的眼、世界的眼

台北榮總介壽堂有900個座位，今晚湧進了1000多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳...

白色情人節約定 陳威明：護理人員尾牙不用再上台表演

台北榮總介壽堂今天有個沸騰的夜晚，院長陳威明和全院員工有一場白色情人節約會，仰德集團為感謝北榮醫護人員，請到金曲歌手蕭煌...

工筆畫家吳文彬聯展「松下聽泉聲」現藝術心境

中華民國工筆畫學會創辦人、畫家吳文彬終身推廣傳統工筆畫，作品獲國立歷史博物館收藏13幅。中正紀念堂一樓2展廳即日起至3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。