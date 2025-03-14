蕭煌奇感動開唱 高唱台北榮總是台灣的眼、世界的眼
台北榮總介壽堂有900個座位，今晚湧進了1000多位醫護人員和家屬，一起聆聽金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團的演出。台北榮總陳威明說今天是介壽堂50年來最滿座的一天；蕭煌奇用歌聲撫慰北榮醫護人員的辛勞及為國民健康的奉獻，現場高唱「台北榮總是我們的眼，台灣的眼，也是世界的眼」。
「蕭煌奇與全方位樂團 2025 演唱會」今天晚上在台北榮總介壽堂舉行，超過千位北榮同仁與眷屬齊聚，一同參與，座位不夠，連走廊的排滿椅子，容納了一千多人，北榮院長和五院副院長全員到齊，最有人氣的治療犬「歐巴」也來到現場，在充滿愛與希望的夜晚中，感受音樂帶來的力量與溫度。
蕭煌奇說自己每隔一段時間，就會來台北榮總，「來看眼睛有沒有好一點兒。」他感謝北榮對他的照顧，「總有一天會在北榮照顧下，成為全世界最厲害的盲人。」他也對重見光明抱持著希望，「如果有一天我真的可以的看見，用所有積蓄換一隻眼睛，我願意。」 他也期許自己像盲人聲樂家波伽利一樣，唱遍全世界。
蕭煌奇感謝台北榮總眼科主任蔡傑智的照顧，他的演唱會照例以「你是我的眼」作為安可曲，他聽說這也是台北榮總眼科部的「部歌」，特別邀請北榮眼科部同仁一起合唱，蔡傑智和眼科主任許志堅大方上台一起高歌，蕭煌奇也在歌中唱出對北榮眼科部的感謝。
蕭煌奇與台下醫護互動熱絡，開放現場點歌，把北榮介壽堂變身大型KTV，他幽默表示，演唱會現場沒有大字報，他專心唱給大家聽。氣氛沸騰，掌聲不斷，年長聽眾和年輕樂迷一同如痴如醉，蕭煌奇與全方位樂團更展現堅強實力，一首接一首，台上深情演出，台下揮舞著手機燈光，感動定格在最美好的瞬間。
蕭煌奇與全方位樂團的演出由仰德集團贊助，但為了感謝蕭煌奇和全方位樂團，陳威有自掏腰包，當場包了一個大紅包，感謝今晚帶給北榮員工的感動，也期待蕭煌奇的歌聲能夠繼續唱到更多更遠的地方，希望下次再來台北榮表演。
台北榮總副院長李偉強表示，一位住在北榮安寧病房的患者是蕭煌奇忠實歌迷，今天無法到現場，但女兒為了彌補父親的遺憾，特別到現場用手機全程直播蕭煌奇的演唱給病榻中的父親，歌迷父親邊聽邊流淚。李偉強特別向這位孝順的女兒致意，拍著她的肩膀安慰說：「妳的父親今天一定很高興，加油。」
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