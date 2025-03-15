橘世代／【成為照顧者】釐清人生順位 讓專業介入

在心情上，每個人都想幫助生病弱勢，或窮困潦倒的手足，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧提醒，三明治族群面對父母，甚至手足的照顧議題時，也得經營自己的小家庭，請先釐清自己生命的優先順序，必要時尋求專協助。

她分享，家總曾經協助某位個案，身為兒子的他將失智的母親和患有思覺失調的哥哥接到家中照顧，導致與太太關係緊張，年幼的孩子也出現憂鬱傾向。他在某次諮詢中重新思考生命現階段所有親密關係，釐清了對他來說，與太太、與孩子的關係是最重要的，他透過婚姻諮商與太太和解，說服媽媽白天去日照，至於哥哥，因為還能生活自理，就先不急著處理。花了好長一段時間才安頓自己。

陳景寧說，在我們的社會文化中，照顧責任對手足關係和個人生涯發展有多方面影響，她建議，當有家人需要照顧時不要獨力處理，及早進行家庭照顧協議，討論照顧分工、財務安排等問題。並且善用長照資源減輕負擔，若有身心障礙手足，比較好的選擇是安置在專業機構，以提供更完善的照顧。

她也提醒父母應公平對待所有子女，避免差別待遇和資源分配不均，以免在長照階段引發更大的手足或家庭衝突。最後，她呼籲整體社會必須建構完整的照顧系統，讓照顧不只是家人的責任。