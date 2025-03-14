白色情人節約定 陳威明：護理人員尾牙不用再上台表演

台北榮總介壽堂今天有個沸騰的夜晚，院長陳威明和全院員工有一場白色情人節約會，仰德集團為感謝北榮醫護人員，請到金曲歌手蕭煌奇與全方位樂團上台演出。陳威明同時宣布，年底尾牙和忘年會不再讓護理師上台表演，如果一定需要有人表演，也是主管上台，更歡迎各界贊助表演節目，慰勞醫護人員。

陳威明說，沒有幸福的醫護人員，就不可能提供有溫度的醫療，這幾年他帶領台北榮總一直朝著讓同仁幸福的方向努力。除了提高薪資福利、員工宿舍等，更力打造更好的醫院環境，讓北榮成為一個大家庭，今天在介壽堂的表演，便是希望同仁帶著眷屬一起同樂，有個美好的周末夜晚。

陳威明也同時宣布，年底各科室的忘年會，不再讓護理師上台表演，希望醫護人員辛苦工作一整年之後，能夠好好坐在台下，如果有人要表演，那也是長官上台表演，或是各界贊助，提供表演節目，讓醫護人員好好坐在台下欣賞。這消息一宣布，贏得台下熱烈的掌聲和歡呼聲。

陳威明特別感謝今天請到蕭煌奇與全方位樂團的仰德集團董事長許育瑞，除了贊助今晚的演出，仰德集團在疫情期間提供台北榮總一萬多個的便當，「聽說很好吃」，因為陳威明決定把便當全部提供給第一線，院長和副院長一個都沒有吃到。

許育瑞也贊助北榮先進的接駁車、孝威館整修、整建，還有中正樓一樓大廳舞台工程，還有捐助急診自動心肺復甦機、攜帶型氣動式自動甦醒器，還有智慧圖書館等等，仰德集體的善行義舉太多了，陳威明說：「一時講不完，講完之後，演唱會就結束了。」他代表北榮員工致上誠摯的感謝。