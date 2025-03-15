有標章國產乳才可稱作「鮮乳」 未來鮮奶茶恐改叫牛乳茶

進口的長效牛乳是否能標示為「鮮乳」鬧得沸沸揚揚，行政院食品安全辦公室昨召開跨部會會議，會中拍板，未來僅有取得鮮乳標章、ＣＡＳ或產銷履歷等標章的國產乳才可標示為「鮮乳」，進口乳將統稱「牛乳」或「羊乳」，標示新制最快明年七月上路。

乳飲品若使用「冰磚奶」還原，則要標示為「還原牛奶」。食品加工品若有用到「鮮乳」字樣，實際並非添加鮮乳，研議未來品名不得有「鮮乳」二字。換句話說，未來手搖飲店的「鮮奶茶」恐改為牛乳茶，便利商店販售的拿鐵，則可能要更名為「還原牛乳拿鐵」。

衛福部食藥署去年六月預告「保存期限卅天以上的乳品標示為長效鮮乳」，引發酪農業者不滿，為了彌平爭議，政院上月指示，保存期限十四天以下才能標示「鮮乳」，引發美日等國關切，擔心造成貿易障礙。

明年七月起，僅有取得鮮乳標章、CAS及產銷履歷的國產乳才可標示為「鮮乳」。圖／行政院食安辦提供

許輔表示，國產乳若未取得標章，仍要稱為牛乳。至於進口乳則僅能稱為「牛乳」、「羊乳」等，有調味的乳品則稱為調味乳，但都不得掛上「鮮」字。目前國內有百分之九十五的酪農業者已取得國產鮮乳標章。

至於鮮乳新標示規定是否會造成國際貿易障礙？許輔表示，原本鮮乳的英文標示為「fresh milk」，之後一律稱「milk」，中文標示為「牛乳」，與各國及食品法典委員會（Codex）規範一致。

使用乳品加工製造成的食品，如奶茶、吐司、蛋糕、饅頭等，專家在會中建議，未來若未使用取得鮮乳標章的鮮乳當作食品製成原料，販售品名不得掛上「鮮乳」二字，鮮奶茶或是鮮奶吐司，恐得改為牛奶茶或牛奶吐司，食品正名將由食藥署研議後，再對外公布施行細節。

許輔表示，酪農業者初步都能接受此方向；食品產業界則希望法規寬限期更延長、對於複雜的加工型態產品（如添加鮮乳的手搖飲等）應有更清楚指引。

鮮乳與牛乳的標示新制，最快明年七月上路，屆時若未依規定標示，將可依食安法最高罰三百萬元，而應標示而未標示者，最高可罰四百萬元。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，誠實標示讓消費者有充分資訊與選擇權，也還給生產者公平競爭的機會。

農業部表示，後續將加強輔導，協助業者取得標章，並透過牛乳產地鑑別技術把關，確保消費者購買到真正的國產鮮乳。衛福部次長林靜儀表示，後續將配合行政院修訂標示規定。