改善職場環境 亞東拚護理留才

護理師離職潮催出急診壅塞等各項問題，為留才，各醫院使出渾身解數，亞東醫院院長邱冠明喊話護理師「只要願意留下來，手把手把你教成人才」；護師公會認為，護理師薪資待遇得提升，同時醫院的職場環境也得調整，新人入職至少要有半年內的訓練期，才建議真正獨立作業，否則新人直接上戰場，易因挫折感高而離職。

護理人力不斷流失，邱冠明昨於「護理健康政策促進委員會」成立大會時表示，近期簽護理師離職單時，多會關心護理師的下一站，當聽到對方說，準備到澳洲擔任護理師時，只能摸摸鼻子，祝對方好運、一路順風，因為台灣護理師的薪資與美國、澳洲相比，年薪就是高出Ｎ倍。

邱冠明表示，醫院現在的人力供需明顯失衡，如何讓護理人員願意留下是當務之急，有些新人會擔心自己的能力無法勝任，現在皆秉持著「人先留下來再說」，即使不是人才也會把新人教成人才。

護理師護士公會理事長紀淑靜表示，許多護理師剛投入職場，常會有適應不良、學習狀況不佳等情況，在校練習的對象都是假人，一到臨床現場，每床都是病情緊急的患者，過去新人於職場適應不良時，只能自己想辦法，不然就是走人，如今亞東願意改善職場，有助於留下護理師。

護理人力不足除了要「節流」防止持續流失，也得「開源」。台灣護理產業工會理事長羅運生說，二○二二年住院整合照護計畫開始試辦，至今仍無明確內容，盼先統一照服員、護理佐理員等名稱，以清楚區分護理師和護佐的工作項目。