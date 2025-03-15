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台灣45%罕病家庭 不只1人罹病

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

罕見疾病基金會公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」結果，罕病家庭除病友本身外，三等親內有其他家人罹患罕病者，高達45.11%。圖／罕病基金會提供
罕見疾病基金會公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」結果，罕病家庭除病友本身外，三等親內有其他家人罹患罕病者，高達45.11%。圖／罕病基金會提供
罕病法立法至今廿五年，罕見疾病基金會昨公布首份「罕病病友生活狀況及需求普查」，罕病家庭除病友本身，三親等內有其他家人罹患罕病者，達百分之四十五點一一，顯示對罕病的預防篩檢明顯不足。衛福部國健署副署長魏璽倫表示，罕病防治有可加強之處，將努力檢討。

「罕見疾病防治及藥物法」民國八十九年公布施行，台灣為全球第五個立法保障罕病國家，罕見疾病基金會於二○二三年至二○二四年對病友進行調查，蒐集四四一八份有效問卷。

結果發現，除病友本身，三親等內血親無人罹罕病比率為百分之五十四點八九，但是百分之卅四點七一的病家除病友外，另有一位家人罹患罕病；另有二人罹罕病的比率為百分之七點三六、另有三人為百分之一點九九、另有四人為百分之○點六九，另有五人為百分之○點三六。

罕病基金會共同創辦人曾敏傑說，罕病法通過，若家庭內第一胎確診罕見疾病，第二胎起應透過各項措施早期介入防治，避免風險複製，若發現家有多位罕病患者的家庭，病人年紀較輕，且出生於罕病法立法後，顯示國內罕病防治做得不夠好。

罕病基金會創辦人陳莉茵說，健保給付罕見疾病藥品，有助找到高風險家庭防治罕病，孕前篩檢、產前篩檢、新生兒篩檢等措施，是防治罕病重要手段，目前有十一種罕見疾病類型產前篩檢，八成孕婦願意自費檢測，國健署應全面檢討，增加高風險遺傳疾病各項篩檢，善用篩檢防治罕病。

陳莉茵表示，各界擔心篩檢偽陽性造成疑慮，可藉遺傳諮詢、心理輔導等方式處理，不該作為擴大篩檢理由，罕見疾病是遺傳過程中最微小隨機風險，「如此微小風險都無法照顧，年輕世代只會更害怕生育」。

魏璽倫說，將考量國際實證及國內資源是否到位，評估推動各項篩檢；從醫療輔具至長期照顧，罕見疾病常是被遺漏的一群，台灣有機會做得更好，調查結果可幫助了解病友需要，進行倡議。

家人 罕見疾病 風險

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