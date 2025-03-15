高雄小港醫院 將升級重度急救醫院

高雄市衛生局為解決急診壅塞，昨與市立小港醫院簽署「重度級急救責任醫院」合作意向書，雙方預計6年內投資6億至8億元擴建急重症大樓，提升急重症醫療能力，市長陳其邁指港醫升級將可造福南高雄80萬名市民，未來急救醫療量能也將涵蓋到屏東東港、林邊等地。

陳其邁昨出席簽約儀式表示，市立小港醫院2017年12月委託高雄醫學大學經營35年，原規畫為中度級急救責任醫院，但高雄步入超高齡社會，重度級醫療需求尤其需要。港醫前年救護出勤送醫次數創1萬200人次，急診從去年每月平均5525人，至今年1、2月上升至7014人次，增幅約27%，其中1、2級重傷患月平均人次從321人次增加至368人次，成長約15%。另屏東轉診港醫急診人次為95人，是高雄急救責任醫院中急診人次第4高。

衛生局長黃志中表示，小港醫院急重症大樓擴建完成後，會逐步增加燒燙傷病房、加護病房，也會同步建置急性心肌梗塞、腦中風取栓、裝心臟支架等重症外科手術的醫護、技術人員。

高醫大校長余明隆說，市府與高醫各投資3至4億元投資設備人力，分6年升級為急重症醫療責任醫院，護理人員薪資將維持年年加薪。高醫董事長陳建志說，高醫是高雄最完整的醫療體系，民眾的醫療需求在哪裡，高醫就在哪裡。

升級版的高雄市立小港醫院，將提升心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床增至55床。