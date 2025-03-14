工筆畫家吳文彬聯展「松下聽泉聲」現藝術心境

中華民國工筆畫學會創辦人、畫家吳文彬終身推廣傳統工筆畫，作品獲國立歷史博物館收藏13幅。中正紀念堂一樓2展廳即日起至3月25日舉行工筆畫學會會員聯展，也包括吳文彬作品「松下聽泉聲」，讓觀眾一睹工筆畫的細膩優美與藝術家心境。

吳文彬1923年出生於中國北京，中學時期參加北平雪廬畫會，隨藝術家晏少翔學習工筆人物畫，1944年考入國立北平藝專國畫科。1948年來台後，他於1961年進入中央研究院歷史語言研究所擔任考古繪圖工作。在專業繪圖工作之餘，他也積極創作，曾獲畫學金爵獎，多次參展全省美展、全國美展及國際畫展，並曾受邀與張大千、傅狷夫、江兆申、歐豪年等大師共同創作大型作品。

在創作外，吳文彬也致力於工筆畫的推廣與教育，長期於中研院康樂會、國立台灣藝術教育館、台北市立美術館等單位教授工筆畫。他更進一步創立「中華民國工筆畫學會」，並擔任理事長等職，致力提升工筆畫在當代藝術界的地位與影響力。他亦著有《中國人物畫筆法之研究》與《高士仕女白描畫譜》等書，將畢生所學傳承給後世藝術愛好者。

根據史博館介紹，吳文彬工筆畫的筆法工整細膩，造型優美，人物姿態生動自然，設色清雅秀麗。他深信人物畫應結合「形象、筆墨、神韻」，以筆墨表達畫中人物的精神氣韻。他的作品遵循傳統，但不拘泥於古法，融入個人獨特的藝術見解。

此次他展出的「松下聽泉聲」極具意境，該畫的題字「松下聽泉聲」，由著名書畫鑑定家楊仁凱先生題寫，落款時間為1991年（辛未年）中秋，而這一年正是中華民國工筆畫學會成立之時。

畫中描繪了一位高士端坐於松樹下，衣袂隨風輕揚，神情安詳而沉思。他目視遠方，似乎沉浸於潺潺流水聲終，整幅作品營造出澹泊豁達、超然世俗的意境。畫面中的元素——飛翔的白鶴、潺潺流動的瀑布、挺拔蒼勁的松樹——皆象徵著文人對於自由與永恆的追求，展現出濃厚的詩意與哲思。

此作不僅是一幅視覺上的佳作，更可能是畫家當時心境的映射。吳文彬在1991年自中央研究院退休，正式成立工筆畫學會，開始肩負推動工筆畫發展的使命。此畫或許正是他心境轉折的表現，寓意著人生如流水，時間無法挽回，但精神與藝術可如松柏般長存不朽。