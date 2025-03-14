關心自身健康別錯過！苗栗醫院整合性篩檢15日登場

衛福部苗栗醫院為加強守護鄉親健康，3月間將辦2場假日整合性篩檢，首場明天3月15日在頭屋文德宮、3月29日在苗栗醫院辦理；除提供成人健檢、BC肝炎篩檢及癌症篩檢，還有乳房攝影、子宮頸抹片檢查、HPV人類乳突病毒檢測、糞便潛血檢查及口腔黏膜檢查，且有多項免費健康加值服務。

苗栗醫院表示，為提升婦女接受子宮頸抹片採檢意願，特別邀部苗女性婦產科醫師陳籼秀提供子宮頸抹片檢查服務，歡迎鄉親把握機會踴躍參加。

苗栗醫院院長徐國芳表示，為提供便利快捷篩檢服務，讓上班族可利用假日輕鬆篩檢，部苗特別結合縣府衛生局、苗栗、頭屋鄉衛生所及兩地公所、苗栗和頭屋村里長辦公室，及頭屋鄉代會、農會、各社區發展協會、文德宮與頭屋獅子會、徐千田防癌研究基金會等單位，攜手舉辦這兩場假日整合性篩檢服務，籲請符合資格的民眾踴躍接受免費定期癌症篩檢，早期發現、早期治療。

部苗社區健康中心護理長曾筱惠表示，配合國民健康署今年起擴大國人癌症篩檢的年齡層與項目，這次辦理的2場假日篩檢服務，對象和內容分別是成人預防保健和健檢，其中健檢30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上每年1次（檢查前請空腹6小時）。BC型炎檢查為40至79歲原住民、45至79歲可終身免費1次。子宮頸癌篩檢部分，子宮頸抹片25至29女性歲每3年一次，30歲以上女性每年一次。

新增病毒HPV檢測服務：35、45、65歲當年度1次。乳癌篩檢40至74歲女性每2年1次。口腔癌篩檢18至29歲原住民、30歲以上嚼檳榔包括已戒者或吸菸者每年1次；大腸癌篩40至44歲具家族史每2年1次，45至74歲每2年1次。

曾筱惠說明，3月兩場假日整合性篩檢提供免費加值服務內容，3月15日周六場有COVID-19新冠肺炎疫苗接種、13及23價肺炎鏈球菌處苗接種、戒菸衛教服務、免費X光篩檢、長者營養評估、長者功能評估、BSRS-5簡式健康量表評估、肺癌篩檢諮詢服務。