嘉義草草戲劇節熱鬧啟動倒數 耿軍電影限定放映

嘉義年度藝文盛事、第17屆草草戲劇節「以上與未滿」開跑，今天舉辦前夜祭。策展人黃銘彰期盼大家能在活動中找到與生命共鳴之處，更安排獲金馬獎中國導演耿軍的兩部電影限定放映。

草草戲劇節前夜祭今天傍晚盛大舉辦，文化部藝術發展司副司長黃宏文、嘉義縣長翁章梁、中央廣播電台董事長賴秀如等共同出席；饒舌歌手PUZZLEMAN、嘉義中學棒球隊與演員們也在現場搶先曝光演出精華片段，氣氛熱鬧逗趣。

已連續支持活動多年的嘉義縣長翁章梁表示，在他就任縣長前1年曾參與草草戲劇節，當下被這群年輕人感動，尤其是「一群人完成一件事」精神，下定決心如果當選絕對要力挺，今天也邀請大家揪朋友一起來感受文化魅力。

策展人黃銘彰表示，本屆草草戲劇節將有超過2百場活動，致力於把戲劇結合音樂、講座、裝置藝術與工作坊等各種形式展現給觀眾。與其強調成果，他認為草草戲劇節更重視參與者在過程中的成長體驗，也期待透過戲劇的魔力，讓大家看見更多生命樣貌，從中找到共鳴與悸動並在內心留下力量。

此外，本屆草草戲劇節與多項金馬獎得主的中國電影導演耿軍合作，將播映兩部作品「輕鬆＋愉快」、「漂亮朋友」。耿軍今天更透過錄音致詞，期待這兩部寒帶的電影能到溫暖的嘉義與大家交流。黃銘彰表示，耿軍的作品與本屆主題很有共鳴，很幸運能順利合作，電影將於23日在草草戲劇節限定大銀幕放映。

本屆草草戲劇節類比全球表演藝術盛會「亞維儂藝術節」，場域擴展至位於嘉義縣表演藝術中心的「內野」與民雄市區國家廣播文物館的「外野」兩大展區，將於15日至23日連續兩週末，帶來當代頂尖與實驗性表演藝術演出。