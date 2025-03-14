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擬規範取得國產標章才能標「鮮乳」 業者樂見其成

中央社／ 台北14日電

進口乳品能否標示「鮮乳」爭議，政院今天召開協調會討論出，擬規範有國產鮮乳標章才能標示鮮乳；參與酪農、乳業者表示樂見其成，對會議達共識感到滿意，希望這是最終版本。

紐西蘭進口乳今年起零關稅，進口乳品能否以「鮮乳」名義販售，引發討論。行政院今年2月拍板，保存期14天（含）以下才可標示為鮮乳，但據傳遭到美國、日本關切，也引起酪農關注，因此行政院食安辦今天再度召開協調會，討論乳品標示。

行政院食安辦表示，協調會最終討論出，只有國產鮮乳且取得國產鮮乳標章才可以標示「鮮乳」，以幫助酪農，且避免消費者誤解。相關修法若順利，預計明年7月實施。

農業部表示，未來國產牛、羊乳具備鮮乳標章、CAS、產銷履歷標章便可標示為鮮乳。

農業部說，後續也將加強輔導，協助業者取得標章，並透過牛乳產地鑑別技術把關，確保消費者購買到真正的國產鮮乳。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰今天告訴中央社記者，行政院於會中向相關單位說明，規劃未來國產乳要取得鮮乳標章、CAS、產銷履歷才可標示鮮乳，而進口液態乳則不能標示鮮乳，只能標示牛乳。

另外，考量業者修改包裝有1年緩衝期，徐濟泰表示，會議中有討論到後續相關細節，目前擬定是明年7月生效；徐濟泰也說，上午會議大家都有達到共識，因此他「百分之百支持」，但政院也表示還須聽取其他相關人士說明，因此還未定案。

中華民國酪農協會理事長李恂潭則說，行政院原本規劃以天數來區分，但今天會議共識則是以標章來區分，國產乳要取得鮮乳標章、CAS、產銷履歷才可標示鮮乳。

李恂潭說，酪農為此已經抗爭一年多時間，就是訴求進口液態乳不能有「鮮」字，對會議達共識感到滿意，也希望這是最終版本。

產銷履歷 行政院 酪農

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