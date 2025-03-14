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無人機結合AI精準診斷交通衝突熱點 防範道路事故

中央社／ 台北14日電

交通部運輸研究所今天介紹2年期測試計畫，表示透過無人機結合人工智慧（AI），建構一套軟體平台分析道路車流特性，能精準診斷交通衝突熱點，防範道路事故於未然。

運研所副所長王穆衡今天在交通部行記者會，介紹113年起與訊力科技公司合作的「無人機空拍應用於路段交通衝突分析」2年期測試計畫，盼能協助診斷道路交通衝突並防範事故於未然。

王穆衡說，目前的路口安全改善，道路管養機關一般須蒐集並分析1至3年交通事故資料後，才能找出路口的安全問題，屬於事後的改善。

王穆衡說，為防範事故於未然，降低潛在風險醞釀成死傷事故，運研所透過「無人機空拍應用於路段交通衝突分析」，可將蒐集資料時間縮短至5個月，再運用AI影像辨識技術將影像轉換成人、車流動的軌跡，最後透過軟體分析軌跡資料，找出路段易發生交通衝突之點位及型態，也就是較容易發生車禍的地方，協助道路管養機關診斷路段可能的危險熱區。

運研所113年與台北市、新北市合作「汽機車混流衝突」、「左轉車道配置與行車動線」兩項先導測試計畫共9處路段，並分析新北市及公路局轄管共2處易肇事地點。

王穆衡說，114年持續與道路管養機關合作，探討包括公車進出站衝突、路外設施進出車流衝突，評估路段的交通安全；另同步挑選2處易肇事地點，協助道路管養機關依據交通衝突分析資料，進行交通工程改善。

交通事故 衝突

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