取得國產鮮乳標章才能稱「鮮乳」 預計明年7月上路

鮮乳標示爭議引發國內酪農業者以及國外廠商的關注，行政院食安辦公室及農業部、衛福部、經濟部今天宣布，未來進口乳品將統稱「牛乳」或「羊乳」，國產乳品則須取得鮮乳標章、CAS、產銷履歷或是動物福利標章，才可標示為「鮮乳」。

食安辦主任許輔表示，相關業者對於寬限期及乳製加工品的標示仍有意見，還須再經過跨部會協商，不過原則上，農業部、衛福部及經濟部的標示新措施計將在明年七月上路。

紐西蘭進口乳今年起零關稅，鮮奶標示政策歷經多次討論，行政院原擬以「有效期限十四天」做鮮奶標示區隔，不過傳出食藥署接獲來自美日的關切、擔心造成貿易障礙。

農業部及衛福部今天分別舉行兩場說明會，根據行政部門規劃，「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」將參照參照食品法典委員會 Codex的原則修正，現行國家標準 CNS 3056 「鮮乳 Fresh Milk」用詞，品名標示改為「牛、羊乳 Milk」，百分之百生乳原料、未調整成分的進口液態乳只能標示為「牛乳」或「羊乳」。僅有取得中央農業主管機關核發鮮乳標章、CAS或產銷履歷等驗證標章者可標示為「鮮乳」。

許輔表示，酪農業者初步都能接受此方向；食品產業界則希望法規寬限期更延長、對於複雜的加工型態產品（如添加鮮乳的手搖飲等）應該有更清楚的指引。另外包括美國、日本、歐洲及澳洲、紐西蘭駐台單位也都有派員參加說明會。

許輔說，閣揆卓榮泰指示應該以幫助國內酪農、提升國產鮮乳標章的位階、避免消費者誤解為目標，日後希望取得國產鮮乳標章才能標示為鮮乳，經過跨部會討論，認為這樣才能幫助酪農。

許輔指出，未來三個部會都有相當多的法規及行政規則，包括食安法、「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」、經濟部標準局的CAS 3056國家標準以及九個乳品相關標準；農業部則有「鮮乳標章核發使用要點」等三項規範都需要調整。

許輔說，根據農業部資料，有95%國內酪農業者已經取得國產鮮乳標章，還有少數尚未取得，未來會協助輔導業者在正式實施前都取得標章，現有業者也要能符合新的規範。