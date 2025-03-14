標示再轉彎！「鮮乳」限國產乳使用 進口僅能稱「牛乳」

行政院上月指示，保存期限14天以下才能標示為「鮮」乳。食品安全辦公室今天召開跨部會會議，決議提升提升國產鮮乳標章的位階，有取得者才能標示為「鮮乳」，而進口的乳品都只能稱為「牛乳」，後續將會修訂原規範中「鮮乳」的定義，至於食品加工有用到「鮮乳」是否能再稱之鮮乳，後續將研議正名，新制規畫最快明年7月上路。

食安辦主任許輔表示，今天上、下午召開的會議，是為了要幫助酪農、提升國產鮮乳標章的位階、以避免消費者誤解，未來要取得國產鮮乳標章的品項，才能標示為鮮乳；至於原本國家標準中的「鮮乳」，會同步修正為牛乳、羊乳等，以符合國際規範。

許輔指出，我國的牛乳標示訂於民國59年、距今已55年，事涉跨部會相當多規範、辦法。經過兩場說明會與溝通說明後，會把現場的意見帶回行政院，再與相關部會協商，有必要再早點讓產業界知道並依程序預告，整體仍預計明年7月上路，產業界希望有多一點寬容期，這部分後續會再評估。

許輔表示，明年7月正式上路後，對於標示與食安法有所扞格的部分，會由衛生單位依食安法處理，且不會給予限期改正的機會，為標示的業者可處3萬至300萬元、標示不實的罰4萬至400萬，對於進口的產品，則會開罰進口商或國內負責廠商。

今天出席的包括歐洲商會代表、美國商會代表、日本在台協會、紐西蘭與澳洲也有代表出席，並提出相關看法，許輔強調，「絕對沒有對他們歧視」，也希望國內標準與國際一致，標示為「Milk」，以符合國際規範、詳細說明。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部會配合行政院進行標示相關條文修正，從去年起已長久溝通協調，過程中意見分歧之處，也參考了乳品專家的見解，將配合行政院拍板後續。