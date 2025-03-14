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亞大醫院腹膜透析國際論壇 盼提升腎臟病醫療品質

中央社／ 台中14日電

亞大醫院昨天起一連兩天舉辦腹膜透析國際論壇，邀請多國腎臟科醫療團隊交流。院方今天表示，居家醫療是克服醫療人力短缺的重要模式，盼透過交流提升腎臟疾病醫療的照護品質。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，院內腎臟醫學中心13、14日一連兩天舉辦腹膜透析國際論壇，邀請泰國、馬來西亞等國腎臟科醫療團隊交流，會中針對居家全自動腹膜透析模式，分享彼此臨床經驗。

亞大醫院副院長周哲毅指出，早年末期腎臟病患者得透過血液透析（俗稱洗腎）方式延續生命，但近年來隨著腹膜透析（俗稱洗肚子）技術進步，亞洲國家目前已是全球腹膜透析使用率最高的地區。

周哲毅提到，以國內為例，目前使用率約7.5%，馬來西亞約12%，泰國高達30%，新加坡也擬定今年腹膜透析占率要達到25%。

周哲毅表示，有別於傳統透析費用高昂、不便之外，腹膜透析為居家透析模式，患者可保有較大的生活彈性，不僅可提高末期腎衰竭使用意願，尤其年輕病人更能掌握自己人生，而非每週固定2至3次回診，導致長時間綁在醫療院所。

此次參訪的泰國及馬來西亞醫療團隊也表示，在面對當地末期腎衰竭患者時，均建議以腹膜透析為第一考量，不僅幫助患者持續工作，維持家中勞動生產力，尤其更要致力降低腎臟病患死亡率。

周哲毅提到，居家醫療是克服醫療人力短缺的重要模式，盼透過交流並能藉由居家腹膜透析醫療資訊化等工具，也可持續提升腎臟疾病整體醫療照護品質，進而強化末期腎衰竭病人，選擇腹膜透析治療的意願。

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