明起全台雨勢連下2天 下周強烈冷氣團影響恐下探9度

中央氣象署預報員劉沛滕指出，明天起鋒面通過，各地都有降雨機會，一路到周一才會轉乾，且隨著強烈大陸冷氣團南下，明天晚間起就會降溫，下周日、周一相對低溫，最冷時間點則是在周二，加上輻射冷卻影響，北部下探9、10度，中部也只有11度。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天起鋒面通過，各地都有降雨機會，中部以北較為明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，下午起強烈大陸冷氣團逐漸南下降溫，預計下周日清晨通過，周日北部、東半部地區及中南部山區也有降雨，但周一雨區就會縮減轉乾冷，僅剩東半部地區及各地山區有雨。

溫度方面，劉沛滕指出，明天仍相對溫暖，鋒面中午通過，北台灣約23、24度，晚間起明顯降溫為15至17度；其他地區約26至31度。下周日、周一起受強烈大陸冷氣團影響，相對低溫，周二加上輻射冷卻，為溫度最低的時候，北部約9、10度，中部11度，其他地區13、14度，局部地區甚至可能有10度以下機率，預計到周五才會回暖。

劉沛滕表示，因為溫度跟水氣略不配合，這波冷空氣降雪機率不高，僅下周日至周一中部以北3000公尺以上高山有機率。